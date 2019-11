Aruba One Happy Bike Week: un siman yen di alegria riba bais

Fanaticonan di core bais pero tambe tur cu ta interesa sea kier sa mas di ciclismo, bin join nos na Aruba One Happy Bike Week di 24 november te cu 1 december 2019. Y si, bo por core bais na Aruba masha dushi mes!

Nos di Aruba One Happy Bike Island Foundation a lanta e aña aki pa crea mas conscientisacion y promove ciclismo en general y tambe actividadnan pa ciclista. E prome evento grandi di nos fundacion ta Aruba One Happy Bike Week. Un siman yen di actividadnan y participacion ta completamente gratis . Solamente pa e competencia DuoXtreme mester paga. Nos ta cuminsa cu Cicolovia diadomingo awor, 24 november . Lo cera e caminda di Eagle Beach pa trafico motorisa y duna tur espacio na ciclista. Pero tambe pa canado, coredo di pia, famianan completo cu kier disfruta di move hunto, nan ta bonbini. Orario: di 7 am te 11am, riba e ruta di rotonde di Alhambra te na rotonde di Amsterdam Manor. E siguiente actividad Bike to School & Work Day lo tuma luga riba dialuna 25 november . Nos kier haci un yamada na tur cu ta bay scol sea trabou riba e dia ey, pa laga e auto para y subi bais. Claro mester tene cuenta cu siguridad den trafico. P’esey nos tambe kier haci un apelacion na automobilista y otro trafico motorisa: por fabor tene cuenta cu e ciclistanan riba caya como cu nan ta mas vulnerabel. Riba diabierna 29 november lo tin e First Annual Aruba Bike Party. Un parada di bais cuminsando 6.30 pm na Alhambra Casino. Bin cu helm y tambe luz como lo core anochi. Nos lo cuminsa cu un ceremonia cortico, un conmemoracion di ciclistanan kende a haya nan mes envolvi den un accidente. Despues lo sali riba ruta direccion Noord y bek. Na final lo presenta e pelicula ‘Why We Cycle’. Coredonan mester tin 12 aña bay ariba. Diasabra 30 november lo tene un Open MTB Training na Bushiribana Gold Ruines. Tur hende por participa for di 7.30 am te 9.30 am. Pa muchanan di 6 pa 13 aña lo tin bais y helm disponibel.

Finalmente e siman ta caba riba diadomingo 1 december cu e careda di MTB mas duro na Aruba, esta DuoXtreme. E competencia aki ta pa coredonan cu experiencia y nan lo competi den team di dos. E organisacion ta buscando boluntario ainda y si lo ta interesa por manda mail pa [email protected] Aruba One Happy Bike Island Foundation kier informa tambe cu Telearuba lo transmiti e pelicula ‘Why We Cycle’ riba diahuebs 28 november entre 12 pa 1’or merdia riba canal 23. Sigur lo ta great si entre otro scolnan basico por mustra e pelicula importante aki na nan alumnonan den klasnan mas avansa.

