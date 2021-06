Aruba Offroad Foundation: E otro banda di e storia cu nunca ta publica

Aruba Offroad Foundation den un declaracion a bisa cu nan a tuma nota recien di articulonan cu ta wordo publica en contra di companianan di tour di ATV y UTV, pero no ta conta e storia completo.

Aruba Birdlife a publica varios potret ta highlight number di UTVs cu nan ta bisa tabata coriendo iresponsabel y causando daño na naturalesa. “Es mas, a publica esaki un biaha mas pone un luz negativo ariba e tipo di atraccion aki.”

Aruba Off Road Foundation a tuma nota di esaki y a follow up cu tur su miembronan y a logra constata cu en berdad e tabata un tristo sucedido pero esaki a wordo rectifica door di e compania. Na momento cu e doño di compania a wordo avisa di e iresponsabilidad di e turistanan aki, el a tuma accion. Pues a bay kita e mashinan for di nan y a laga nan busca otro manera pa yega nan hotel bek.

Ta di lamenta cu ta keda purba di perhudica companianan cu a dura luna cera y cu ta purbando di lanta cabes poco poco pa por sobrebibi y manetene tur trahado den labor pa asina por sigui bay dilanti.

Pa medio di esaki Aruba Off Road Foundation un biaha mas kier enfatisa e importancia di traha hunto pa por yega na un balans cu ta beneficia tur esnan concerni. Ta importante pa corda cu tur storia tin dos banda. Companianan ta haci nan esfuerso pa mantene e tour nan safe y huur e machinenan aki bou di tur condicion y rekisito. Mester tene na cuenta si cu no semper por garantisa cu tur turista lo tene nan mes na regla, pues ta pidi pa comprension y cooperacion pa avisa companianan mesora cu wak algo no ta canando bon y duna nan e chens pa remedia esaki.

