Aruba North Little League (ANLL): Resultadonan di Interleague 2019 den categoriaSenior, Junior y Major

Aruba Little League a conoce su campeon den categoria Senior

(15/16), e final a tuma lugar dia 18 di mei entre Aruba South Senior League y Aruba

Center Senior League, caminda e seleccion Central Braulio Wester a titula campeon

ganando asina e honor pa representa Aruba den e Senior League Baseball Caribbean

Region tournament na Yabucoa Puerto Rico 22-29 di Juni 2019.

Den e categoria di Junior League despues di un partido yena cu emocion ariba dialuna

ultimo, a keda determina cu e dos seleccionan di Aruba North Junior League y Aruba

South Junior League lo enfrenta otro den final. Weganan di final entre North Junior

League vs. South Junior League lo inicia ariba diasabra 25 di mei pa 2:00pm y

diadomingo 26 di mei pa 2:00pm y si ta necesario Dialuna 27 di mei pa 6:30. Tur partido

lo tuma lugar na e veld di Nadi Croes – Crismo Angela. E dos ekiponan lo competi pa e

titulo di campeon pa asina representa Aruba den e weganan di Junior League Baseball

Latin American Region dianan 6 – 12 di July na Reynosa, Mexico.

Mas aun e weekend aki lo cuminsa weganan di interleague den e categoria di Major

(11/12), pa 6:00pm ariba diabierna 24 di mei lo enfrenta otro e seleccionan di Aruba

Center Little League (ACLL) vs Aruba South Little League (ASLL). Diasabra 10:00am lo

tuma lugar e partido entre Aruba South Little League (ASLL) vs. Aruba North Little

League (ANLL) y diadomingo ANLL vs. ACLL tambe pa 10:00am. Tur partido ta tuma

lugar na e veld di Pos Chikito.

Sin lubida e categorianan di Minor cu lo cuminsa playoffs dia 1e di Juni cu weganan na

veld di pos chikito, y e chikitin nan di Coach Pitch y Tee-Ball tambe ta hungando nan

campeonato ariba veld nan rond di Aruba.

Sr. Melvin Quilotte presidente di ANLL cu tambe por cierto ta e tournament director ta

comparti cu maske cu e organisacion di e campeonato(nan) tawata y ta un tarea cu ta

exigi hopi, e ta keda traha semper pa e bienestar di e deporte di baseball na Aruba, en

particular e programa di Little League. E kier sigui wak resultadonan positivo pa tur

involucra, pero principalmente e muchanan.

Aruba North League ta invita pueblo di Aruba pa bin apoya nos peloteronan hoben den e

fin di siman nan venidero, tur a traha duro durante e campeonato di Aruba Little League

2019 y ta sigui traha pa gana e honor di representa Aruba den e campeonatonan

international den region, na caminda pa e prestigioso Little League World Series.

Potretnan di Campeon Senior League, Aruba North Junior League y Aruba South Junior

League cortesia di SportZone Aruba.

Comments

comments