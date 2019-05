Aruba nombra den top 5 destinacion pa vacacion cu famia

Aña 2019 ta sigur mustrando di ta un aña sumamente positivo pa Aruba den cuadro di expandiendo Aruba su visibilidad riba plataformanan internacional. For di ricibiendo diferente reconocemento internacional pa campañanan recien bao guia di Aruba Tourism Authority, te cu e honor di wordo reconoci den un publicacion por medio di USA Today’s 10Best & The Points guy.

The Points Guy a lista Aruba como un di e cinco destinacionnan top pa vacacion cu famia (5 Hot Summer Family Vacation Destinations), e unico isla den Caribe reconoci pa ta e destinacion perfecto pa famianan cu ta gusta naturalesa y ta stima beachnan. E articulo ta toca riba e variedad di actividadnan pa famia cu ta obtenibel riba nos isla y con accesibel Aruba ta por medio di airline. Divi Aruba All Inclusive y Hyatt Regency a wordo nombra den e articulo como luganan pa keda y disfruta di e experiencia completo di Aruba pa bo siguiente vacacion cu famia. The Points Guy ta publica consehonan directo cu ta yuda e lesadonan engrandece nan experiencia di biahe. Nan ta enfoca riba con destinacionnan y puntonan por beneficia bo, promove hotelnan, resorts, airlines y diferente destinacionnan. The Points Guy tin un UVPM (Unique Visitors Per Month/Website Data) di 1,838,868, un plataforma popular mundialmente.

Aruba Tourism Authority sigur un bes mas ta aplaudi y ta gradici tur su miembronan, socionan y tur esunnan cu ta carga nos industria turistico mirando cu e progreso ta keda uno continuo y ta di nos tur.

