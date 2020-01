Aruba no tin Tsunami Warning pero un Tsunami Watch si pasa un temblor fuerte den region

Sr Rino Hermans di Departamento di Calamidad a informa di temblornan abnormal cu ta pasando na Puerto Rico diamars Departamento di Calamidad a manda pidi tur departmanto cu ta forma parti di e structura nacional di combati calamidad pa revisa nan plan y basa riba esaki diabierna atardi nan tin cu manda departamento calamidad pa sin encaso un tsunami regional lo start for di Puerto Rico.

Sr Hermands a bisa esaki ta un procedura nacional y e ta normal, cada departamento cu ta esnan cu ta prome pa actua pa salba bida y cu ta atende cu e calamidad tin e deber di e seguridad di nan mes un organisacion y e director corectamente a saca un carta pa informa tur nan instancia, organisacion y hendenan cu tene cuenta cu departamento di calamidad tin un ALERTA den e region y di cual a pidi cierto datonan di tur instancianan.

E carta a leak, e carta ta papia di alerta, y alerta bo por pone con cu ta unabes cu bo nota di un actividad sismico y un tsunami por sosode ki ora cu ta y un voorbeeld, di Puerto Rico na 2013 a haci un training y segun cientificonan ta bisa caminda e actividad sismico ta tuma luga awor aki por crea un tsunami y ta e deber di Gobierno pa prepara su instancianan responde cu algo bay for di man y nos keda afecta. Cu e carta a bay virla crea un panico no mester tin panico, y tsunami bo no por crea un watch prome cu e sosode, bo por crea un watch pero no un warning. Ora cu un temblor pasa cu e haci un tsunami cu Pacifico manda bisa Meteo Aruba cu tin un tsunami na caminda e ora ey bo ta saca un WARNING pa hendenan hala for di costa.

Por ultimo Sr Rino a bisa cu Aruba no mester bay den panico no tin un WARNING pa TSUNAMI pasobra tanteen cu e temblor no pasa y crea un TSUNAMI no por saca nada di warning y ta tsunami ta haye y sake oficial hunto cu departamento di calamidad.

