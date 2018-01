Aruba no tin niun motibo pa desconfia di nos specialistanan

Sr. Anko Ringeling, director di AZV, no a keda contento cu prensa ta duna comentario cu pueblo no ta kere den su profesionalnan. Pero di otro banda pa hopi aña e kehonan ta grandi y mucho no a ser hasi di AZV cu ta paga e profesionalnan. Si nos no tin confiansa den nos docternan e ora con e ora

Tin mecanismonan pa monitorea tur e vakgroepnan, specialistanan, regularmente ta haya un audit for di exterior . Tin ora ta invita specialistanan di exterior, tin ora specialistanan di Merca. Esaki netamente pa monitoria e calidad di nan servicio. No tur cos ta optimal, pero no tin niun motibo pa no tin confianza den nos dokternan.

Un di e problemanan cu tin na Aruba, segun Sr. Anko Ringeling, ta cu Aruba no ta compara su mes cu paisnan den region. E paisnan mas pober den region. Pero ta compara su mes cu e nivel na Merca. Pero mayoria tin acceso na cuido medico na Merca. Ta compara su mes cu clinicanan masha grandi.

Hopi di nos dokternan a haya nan estudio na Hulanda, y na Aruba esunnan cu a studia den paisnan den regio, cu nan preparacion a wordo evalua y nan a haya autorisacion pa traha aki na Aruba.

Regularmente AZV ta haya kehonan over e manera di comunica cu e pashente. Sea e dokter no ta tuma su tempo pa papia cu e pashent. No ta keho ariba e experticio di e dokter, pero ariba e manera con e dokter ta papia cu e pashent, segun Sr. Anko Ringeling, director di AZV.

