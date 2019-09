Aruba no ta acepta expresion y menasanan haci door di Parlamentario di Venezuela

Den e siman aki, a tuma nota di expresionnan y menasanan di un Parlamentario di Venezuela.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa cu e expresionnan aki di sr. Careño mester wordo considera cu hopi seriedad y pa e motibo aki Gobierno di Aruba a tuma accion inmediatamente.

Expresionnan haci pa Sr. Careño ta prome, cu Venezuela lo bin pone su bandera na Aruba pa yuda salba e pais di e gara colonial Hulandes y libera Aruba di Hulanda. Despues el a menciona cu lo uza Aruba y Corsou pa ehercicio militar Mericano y por ultimo cu Venezuela tin tur su misilnan dirigi riba tur avion cu lanta di Aruba rumbo pa Merca.

“Mirando e seriedad di e expresionnan aki, Gobierno di Aruba mesora a tuma accion y a manda un nota dilpomatico pa autoridadnan Venezolano den cual ta expresa e disgusto pa cu esaki y ta exigi aclaracion di Gobierno di Venezuela riba e expresion y menasanan di sr. Careño”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a confirma cu e expresionnan aki ta falso y cu Gobierno di Aruba no ta acepta e expresionnan aki. Aruba ta un pais autonomo y cu 33 aña di status aparte no mester pa ningun pais bin yuda libera nos di nada. Siguiente, a confirma tambe cu aki na Aruba no tin ningun ehercicio militar Mericano ta sali.

“Esaki no ta permisibel y no tin niun acuerdo riba esaki. E acuerdo cu tin ta cu nos pais no ta ser uza pa nada militar pa cu e conflicto entre Venezuela y Merca. E menasa pa cu atake riba avionnan cu ta lanta for di Aruba pa Merca, ta uno hopi serio y a ser poni riba nivel mas halto”.

Gobierno di Aruba a tuma contacto cu Departamento di Minister di Relacion Exterior na Hulanda mirando cu e situacion aki ta uno cu mester ser atendi riba nivel di Reino. Representante di Hulanda na Den Haag a wordo “ontboden” cual ta nifica cu e mester a bin di inmediato pa duna cuenta y a declara cu nan ta distancia nan mes di tur e expresionnan haci door di sr. Careño.

Aruba a para riba cu ta exigi aclaracion tambe na un nivel mas halto cu ta cerca e Minister encarga cu Relacionnan Exterior di Venezuela na unda cu esaki tambe ta confirma di ta distancia su mes for di e exprecionnan aki.

“Gabinete Wever-Croes ta enfatisa cu e situacion di Venezuela ta cuasa un efecto hopi grandi riba nos pais. Nos responsabilidad ta cu nos pueblo. E prioridad di Gobierno ta bienestar di pais Aruba. E tipo di expresionnan aki, nos lo no acepta bou ningun manera. Gobierno ta trata den tur circumstancia pa yuda mas tanto posibel, sinembargo di nan banda, Venezuela tambe mester tene cuenta cu expression y menasanan cu nan ta haci. Esaki sigur ta un motibo pa kico Aruba mester mantene e frontera cu Venezuela cera”, Prome Minister a duna di conoce.

