Aruba no a conoce inflacion den e prome mita di 2018

Door cu ta papia di 6 luna, riba base anual, e impacto di e inflacion ta resulta mita. Pero si ta midi a base di full e aña, p.e. dia 31 di December contra aña pasa e ora claro por ripara un inflacion door di aumento di BBO. Economista Sr. Ben Marapin, di Marapin Consultancy cu e analisis.

Asina ta cu sin e BBO e aumento cu tin e cifranan di CBS ta mustra bon cla cu tin “Cero Inflacion Situacion”, dus cu no tin inflacion actualmente. Ta calcula cu un e aumento kisas den e poder di compra na fin di aña lo ta cu 3 of 3,5% menos, segun Sr. Marapin.

Riba esaki a bin cu cierto sugerencia caba di e pensionadonan pa duna nan un reduccion den e prima di AZV. Si wak di cuanto ta e reduccion e lo ta mas cu 3,5% pa nan poder di compra y den facto esunnan cu ta bay haya e reduccion ta bay dilanti den e poder di compra.

Comunidad den general tin cu carga un sacrificio y no por otro. Gobierno a uza e creditcard di pais Aruba demasiado, cu debenan astronomico y awor aki tin cu paga locual a wordo gasta di mas den pasado.

Den ultimo debate di presupuesto di gobierno actual no ta papia cu tin recorte den esaki ni medidanan asina. Otro parti crucial ta cu gobierno a perde un oportunidad di oro pa sanea e organo gubernamental unda cu basta hende a bay cu pension. Es decir si no lo reemplasa nan, cu excepcion casonan manera polis of maestronan, pero mayoria di nan kisas no mester reemplasa anto e ora lo tin un situacion diferente.

Cada aña ambtenaarnan lo bay cu pension y esey ta punto cardinal, caminda cu tin cu bay cerca tur e departamentonan y haci un analisis si tin hende di mas y pone nan hunto. E ora e idea di duna nan un “golden handshake”, no por, ya cu no tin placa. Mester corda cu cada florin cu gobierno ta gasta ta sali for di saco di pueblo y mester cuida e interes di pueblo y finanzas publico.

Pa ultimo a señala cu e problema ta cu tur eleccion ta bin riba kico ta e impacto riba e votado pero no por un inflacion di 92% cu tin actualmente.

