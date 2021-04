Aruba na prome lugar entre islanan den Caribe cu mas vacuna aplica pa cada 100 mil habitante

Aruba su recuperacion ta mustra den direccion di uno positivo y fructifero. Turistanan ta ancioso pa cuminsa viaha y ta sondia pa bay di vacantie na e destinacionan cu tin mas grado di vacunacion. Unda nan por ta sigur cu e transmision di e virus di COVID ta uno minino. Aruba actualmente ta luciendo na nr 1 entre e islanan den Caribe y na number 2 entre e paisnan miho vacuna di mundo. Esaki sigur ta motibo pa nos sinti nos mes orguyoso y tambe encurasha esnan cu ainda no a forma parti di e solucion pa haci esaki y vacuna.

Mas lihe nos yega entre 75% cu 85% di comunidad mas lihe nos lo recupera nos pilar turistico y nos economia. Entrante diaranson 28 di april 2021, ya no tin nesesidad mas pa warda riba un cita pa vacuna. Es cu no a ricibi su prome vacuna ainda por registra via Aruba Health App of via www.dvg.aw of ww.arubacovid19.org y despues ‘walk in’ na e localidadnan Teresita Center of Centro Libertador Betico Croes y ricibi nan prome vacuna. Es cu no por registra online tambe por yega na e puntonan di vacunacion y lo wordo registra y vacuna tambe. Pa di dos dosis di vacuna si ta nesesario yega na e cita acorda caba. Na e momento aki Aruba tin 54% di e grupo di meta 18+ vacuna y nos ta encurasha tur cu ainda no a vacuna pa den e dianan cu ta sigui, yega y vacuna y contribui na nan propio salud, na Aruba su recuperacion y futuro.

