Aruba Museum of Play cu exitoso Pop Up Children’s Museum

Riba dia prome di augustus 2020 Aruba Museum of Play tabata tin nan prome Pop Up Children’s Museum unda grandi y chikito a disfruta. E concepto di un “children’s museum” of “museo di mucha” no ta uno mucho conoci na Aruba, pero asina mes despues di 2 dia cu a publica e evento riba Facebook nan tabata sold out. Esaki ta demonstra cu mayornan y muchanan ta interesa y ta desea pa Aruba tin su propio museo di mucha.

Aruba Museum of Play a ricibi hopi reaccion positivo di henter e pueblo di Aruba ora nan a lansa e projecto akinan na comienso di anja. Pero pa por hasi e museo un realidat ta bai dura un poco mas tempo door cu mester adkeri e fondonan necesario pa hasi esaki posibel. Pero asina mes e directiva di Aruba Museum of Play a dicidi pa hasi un “Pop Up Children’s museum” pa 1 dia pa asina Aruba por ser conoci un poco mas di serca kiko un museo di mucha ta.

Ariba e dia akinan di e Pop Up tabata tin 6 “exhibishon” interactivo unda muchanan hunto cu nan mayornan por a disfruta. Cada exhibishon por a demonstra kiko ta e concepto di un museo di mucha na un escala mas chikito y tabata tin su proposito pa sinja e mucha algo pa medio di e activdat. Muchanan a sinja tocante arte, colornan, forma, sciencia, matematica, experimento y mas.

Un “museo” ta conoci pa ta un lugar unda bo ta cana rond y no mag di mishi cu nada. Un museo di mucha ta net lo contrario, muchanan ta wordo encurasha pa hunga cu tur cos pa asina aki pa medio di e hungamento nan por siña den e area di arte, humandidad y sciencia. Tur cos ta “hands-on” y interactivo y e muchanan por explora e museo na nan mesun tempo y na nan mesun manera hunto cu nan mayornan, famianan y amigonan.

Aruba Museum of Play kier a gradici tur su sponsors cu a yuda pa hasi e actividat akinan posibel:

– Aruba Airtport Authority

– Aruba Bank N.V.

– CIBC FirstCaribbean International Bank

– Total Services Aruba

– High Performance Aruba

– La Estrella

– Paradera Party Center

– Ship 2 Aruba

– Aruba Security & Crime Prevention

– The FunPlay Company

– Sixt Aruba Car Rental

– Do It Center Aruba

– Loui Henri Media Services

– 434 Media

– Popcorn Dancers Aruba

– Fundacion Centro Famia Piedra Plat

– Marylies Kock

Por keda pendiente pa tur e desaroyonan di e museo y mas evento den futuro riba e siguiente rednan social:

Facebook: www.facebook.com/arubamuseumofplay

Instagram: @arubamuseumofplay

Website: www.arubamuseumofplay.org

Si ta intersa pa hasi un donacion na Stichting Aruba Museum of Play por hasi esaki na e cuenta di Aruba Museum of Play:

Banco: Aruba Bank

Account #: 601 497 0190

Tambe por tuma contacto cu nos directamente na:

E-mail: info@arubamuseumofplay.org

Tel/Whatsapp: +297- 594-2419

Nos ta spera di por conta cu henter e pueblo di Aruba pa por yuda contribui pa e projecto akinan pa asina aki por realisa cu Aruba tin su propio museo di mucha!

