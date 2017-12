Aruba mester produci mas producto local

Ora algo pasa cu productonan no yega Aruba e mester dunanan nos pa cuminsa pensa cu Aruba mester cuminsa traha pa tin su mes un productonan segun presidente di ATIA, Sr. Roland van Trigt.

Ora cu un caso asina sosode, comercio ta drenta den un minuut di panico, ya cu nan kier bende. E cos cu ta resalta mas ta naturalmente ta e cuminda. Restaurant, cuminda pa bende, falta di berdura, falta di productonan esencial cu negoshinan por bende.

Actualmente nos ta bibando den un mundo unda cu destruccion, p.e. di naturalesa ta tuma luga. Ora cu e cosnan asina sosode, bo ta bin compronde con hopi dependencia nos tin di afo. Sr. van Trigt ta di opinion cu 90% di loke nos ta cunsumi ta bin via barco, ta bin Aruba for di exterior. Y si e proceso aki tin cualkier destruccion den dje, bo ta bay haya hopi lihe cu un situacion, unda cu nos no por sostene nos mes mas. Imagina pa 10 dia no tin container ya caba lo sinti e destruccion. Si algo asina sosode, bo ta daña tur bo economia. Mester pensa ariba St. Maarten, unda cu ta bisa cu recientemente nan a bay door di un horcan. Dios spaar nos cu nos tambe pasa den e destruccion aki, cu consecuencia pa nos economia ta desastroso. Pa awo, contacto y comunicacion cu e stakeholdernan pa purba di educa y informa, y tambe informacion mester bay bek na comercio, e meter ta na tempo. comercio mester sa ki ora y ki dia, kico ta pasa cu nan productonan. Esey ta algo cu ATIA lo bay den dialogo cu ASTEC y cu otro partnernan purba di logra haya mas informacion ariba esaki.

E ta algo necesario pa Aruba purba produci mas productonan esencial na Aruba. Asina Sr. Roland van Trikt di ATIA a finalisa bisando.