Aruba mester prepara pa no perde su historia

Rene Ridderstaat di Departamento di Bureau Rampen Bestrijding ta indica cu tin 24 risico cu por pasa na Aruba y mester prepara pa no perde nos historia.

Sr. Ridderstaat ta splica cu nan como departamento a duna informacion riba e parti basico y kico tur ta e risiconan cu tin pa Aruba. Nan a mustra cu tin mas o menos 24 risico di incidentenan cu por pasa na Aruba. Mayoria biaha hende por bisa ta horcan so ta pasa na Aruba, pero tin hopi mas cu esey. E parti importante cu sr. Ridderstaat ta remarca ta cu herencia cultural intangible por wordo perdi den e evento di un horcan of cualkier otro tipo di calamidad. Un grupo a bishita Sint Maarten caminda nan a haya informacion di por ehempel si nan no prepara nan mes prome cu un incidente sosode, nan por perde hopi material historico y valioso p’e cultura di un isla manera Aruba. Nan kier pone enfasis riba e topico aki na e institutonan y demas departamentonan pa nan percura con pa proteha nan edificionan cu despues di un calamidad e trabounan por continua mas lihe cu ta posibel. Tin cierto departamentonan cu tin nan archivonan digitalmente warda caminda nan por tin acceso na nan ora tin coneccion di internet. Sr. Ridderstaat ta mustra cu tin cierto personanan cu ta consciente y ta prepara nan mes, pero pueblo henter mes tin e necesidad di mas conscientisacion. Tin hende ta bisa cu na Aruba nunca nada ta pasa, pero e ta miho pa pueblo ta prepara pa tuma accion ora un incidentenan sosode en bes di warda p’e sosode pa e ora inventa kico pa haci. Mester tuma ehempel di Sint Maarten y siña di nan experiencia p’asina evita cu Aruba haya su mes den un situacion cu por dura lunanan of te hasta añanan pa recuper tur locual a bay perdi.

Finalmente, sr. Ridderstaat ta comenta cu scolnan mester di mas conscientisacion rib’e topico di calamidad y ta haciendo palabracionnan pa esakinan haya mas tanto informacion posibel p’asina hobennan por ta debidamente educa y prepara tambe.

