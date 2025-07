Diabierna atardi a tuma luga tratamento di Rijkswet, den un reunion porta cera den parlamento. Na salida, Prome Minister mr. Mike Eman a duna un declaracion riba e topiconan trata durante di e reunion aki.

Ta importante pa sa con ta sigui maneha Aruba, den contexto financiero, mirando cu tin un Rijkswet riba mesa, cual gobierno anterior a firma na 2024. Gobierno mester fiha su maneho dentro di e cuadro financiero conforme e acuerdonan stipula den Rijkswet.

Minister Eman a indica cu como gobierno por scoge pa no honra e acuerdo, pero tumando un decision asina por pone e credibilidad di Aruba na peliger. Gobierno mester tin continuidad den e seriedad cu ta hancra desicionannan den cooperacion cu otro pais.

Awe tin un Rijkswet, pa motibo cu na 2015 a yega na un acuerdo cu Hulanda, den un ley nacional (landsverordening) cu ta fiha e normanan pa locual ta trata e cuadro financiero pa pais Aruba. Durante Gabinete Wever-Croes, sin consulta cu Hulanda, a tuma e decision pa haci cambio na e landsverordening, locual a pone cu Hulanda a perde su influencia den henter e proceso.

Hulanda di su banda a indica cu a surgi un desconfiansa y a duna di conoce cu no ta accepta esaki sin mas, pa cual Hulanda a fortifica e compromiso haci pa medio di e Rijkswet.

Gobierno anterior tabata hiba un maneho cu no tabata consecuente y ta pone cu awe no tin confiansa, ni credibilidad cu Aruba lo cumpli. Ta pa e motibo aki mes no ta mira cu ta na su luga pa kibra un biaha mas un acuerdo cu gobierno di Aruba a cera cu Hulanda.

Prome Minister Mike Eman ta di opinion cu e Rijkswet por haña un contenido mas faborabel y cu den e cuadro ey, su pensamento ta alinea no solamente riba e Rijkswet, pero tambe riba un cantidad di otro cooperacion strategico. Por pensa riba e aspecto socio-economico, calidad di bida di nos pueblo, y necesidad di inversion serio den scol, bario, centro di cuidad, nos grandinan y hendenan cu menos recurso. Den e contexto amplio aki, e ta insisti cu mester trata e tema di Rijkswet den su totalidad den e siguiente reunion.