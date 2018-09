Aruba mester cumpli pa un hotel na San Nicolas

Pa San Nicolas tabata tin un proyecto di 2 mil camber, den un ‘overeenkomst’ o sea un contract entre gobierno cu e compania. Sr. Otmar Oduber, minister di Infrastructura ta amplia

Si e companianan aki cumpli cu e cocntract, no por stopnan di bay erpacht. Cerca esakinan e dañonan ta un tiki menos, pero tin daño. Pso e proyectonan aki ta costa miyones, prome cu yega na un fase di contract di e erpacht. Prome cu yega na un erpacht, tin un cantidad di rekisito cu ta dura un aña y mei pa hay un pida tereno. Y ta hopi placa di tipo di proyectonan, y den caso di hotel y condominiun ta papia di mas di 10 miyon dollar sigur. Tin biaha ta pasa hasta 100 miyon dollar. No ta zomaar por kita e derecho di erfpacht.

Loke partido AVP ta purba ta di bruha tera, ta cu ta e gobierno of ta Marisol. Pero loke e gobierno aki a firma ta un MOU, di un pais Aruba cu e hendenan aki tin caba.

Mirando e caso di Lito Fannelli, a firma un contract e tempo ey, den un periodo demisionario, a bay corte unda a gana, den bodemprocedure. Nan a apela, y akinan a gan’e y e motibo ta cu pa nan, un gobierno ta un continuacion y tin cu respeta e contract. Y den e caso aki, ta contract tin firma awo tambe.

E mandatario a sigui bisa cu Aruba tin un ley di All Inclusive, cu tambe a wordo pasa na 2016. Y nunca a wordo publica. E ley di All Inclusive ta mara na kico por bin y cuanto por bin. E tempo ey, aunke ta bon pa para keto un rato na e publicacion di e ley aki, ta door cu Sr. Sevinger, ainda na 2017 el a duna Holiday Inn, 680 camber All Inclusive, el a duna The Sense All Inclusive, el a duna San Nicolas 3 proyecto All Inclusive.

Esey ta e motibo pakico e tempo ey, e ley a wordo publica no tabata tin tur e discusionnan aki, segun Sr. Otmar Oduber, minister di Infrastructura.

