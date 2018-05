Aruba mester bay pa un economia circular en bes di un ‘linear economy’

Dialuna a inicia e sesion na unda un grupo di comercio y sector publico a wordo invita pa bou guia di e facilitador profesional Dr. Colm Reilly identifica e topsectornan cu banda di turismo por yuda na diversifica y desaroya nos economia atrayendo inversionnan local y internacional necesario.

E evento cu a hiba e nomber “Your ideas for the promising sectors to develop Aruba’s Economy”. Minister di Finanza, Asuntonan Economico y Cultura Sra. mr. Xiomara Ruiz-Maduro a duna inicio y yama bon bini na e participantenan como tambe na Dr. Colm Reilley. Durante su discurso e mandatario a trece dilanti cu esaki ta un evento sumamente importante. Conhuntamente cu stakeholdernan lo determina e “promising sectors” na Aruba, cual ta e sectornan economico cu tin un potencial fuerte pa wordo desaroya, pa diversifica nos economia y atrae inversionistanan local y di otro pais.

E mandatario a sigui trece dilanti cu hunto cu luganan manera Maldives, Bahamas y The British Virgen Islands, Aruba ta un di e paisnan cu ta depende mas hopi di turismo. ATA y AHATA ta haci un bon trabou pa fortifica nos pilar principal y ta trahando duro actualmente pa maximalisa entrada di turismo den un forma sostenibel, en bes di maximalisa e cantidad di turistanan cu ta bishita nos dushi isla.

Nos tur sa cu ta peligroso di depende solamente riba un pilar economico, p’esey a bira tempo pa ta habri pa un modelo economico nobo. Minister Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro a pidi atencion pa e economia circular den cual ta traha na un forma regenador, e gobierno aki ta convenci cu nos mester bai pa un economia circular (circular economy), en bes di un linear economy. E economia circular ta un economia cu ta restaurativo y regenerador den su concepto, esey kiermen cu en bes di e linear “take-make-dispose” model, nos mester fortifica un economia cu tin su enfoke riba restauracion, uzo di energia renovabel y elimina e produccion di hopi sushi. Segun e World Economic Forum, e modelo aki ta crea hopi mas rikesa y empleo. E gobierno aki lo bay crea circunstancianan cu ta facilita e sector priva pa stimula nos economia asina Minister Ruiz-Maduro a trece dilanti.

Como gobierno nos a inventarisa condicionnan cu mester tey pa sector priva por fungi optimal:

1. Mester tin un vision pa futuro;

2. E infrastructura di caminda, energia, transportacion via aire y lama mester ta den optima forma pa atrae y facilita inversionistanan;

3. Inversionnan den educacion y salubridad ta esencial pa desaroya capital humano;

4. Nos mester tin stabilidad macro-economico, cu atencion pa maneho fiscal, supervision riba e sector financiero y un maneho monetario solido;

5. Gobernacion mester ta solido, transparente, confiabel, y responsabel;

6. Mester desaroya un regime atractivo pa comercio y inversionistanan;

7. Mester tin maneho pa minimalisa desigualdad entre hende rico y pober;

8. Mester tin stabilidad politico, siguridad, y relacion solido cu otro paisnan.

Departamento di Asuntonan Economico a colabora cu Camera di Comercio y ATIA y conhuntamente a formula un plan di accion pa stimula nos economia den un forma sincronisa y multidisciplinario:

• A bin cu e unit IDEA, pa stimula y apoya MKB’s nobo, a traves di duna informacion, guia personal, provee curso y tayernan;

• EXPRODESK a wordo inicia e aña aki y lansa oficialmente siman pasa, pa stimula exportacion di productonan y servicio di nos empresanan local;

• Un entrepreneurs policy nobo a wordo formula pa mehora condicionnan pa haci negoshi;

• Un comision a wordo instala pa cambia e red tape pa un red carpet pa inversionistanan via un “online permit solution”.

Minister Finanza, Asunto Economico y Cultura ta indica cu por conclui cu diferente iniciativa a wordo tuma pareu pa mehora e clima di haci negoshi “business climate”. E gobierno aki ta haci esey den un forma “bottom up” den bez di “top down”, pasobra nos ta realisa cu e experticio di haci negoshi ta cerca e stakeholdernan. Gobierno kier djis facilita e sector priva. Loke ta esencial pa haci, ta pa defini conhuntamente cu stakeholdernan den cua direccion nos lo stimula y diversifica nos economia. E sesion aki cual a conta cu un participacion grandi, ta forma parti di e esfuerso di Gabinete Wever-Croes pa facilita e sector priva pa por contribui positivamente na economia di Aruba segun Minister Xiomara Ruiz-Maduro.

