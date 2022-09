Aruba Trade and Industry Association (ATIA) a tuma nota siman pasa cu sindicatonan a vocifera nan disgusto ariba e proceso encuanto e “Congreso Nacional riba ley laboral”. Como gremio commercial, ATIA a sugeri, pa sigui cu e presentacionnan di e experto ariba e recomendacionnan di e reforma laboral (E1) y tambe seguridad social (E4), di e “Landspakket”. Alaves tambe bin na un fecha nobo, hunto cu e sindicatonan, unda si lo por dialoga pa yega na un solucion correcto pa nos isla.

Ley Laboral igual

Como gremio nos lo kier mira nos ley nan laboral ariba mes un nivel cu tur pais di Reino Hulandes. E reforma di nos ley laboral cohuntamente cu e ley di seguridad social mester percura pa nos economia bira uno mas productivo y progresivo den nos region. Un mercado laboral cu seguridad cu tin trabou pa tur Arubiano cu kier y por traha. Como comunidad nos tin cu corda cu un economia ta depende di ambos e dunador di trabou y tambe e empleado, un no por biba y traha sin e otro.

Contract temporal

Con pa hasi nos economia uno mas robusto, productivo pero alaves mas agil ta pa kita e rekisitonan di e articulo 614a di Burgelijk wetboek II, e famoso articulo 1613x bieuw cu ta data di aña 1992, pues 30 aña pasa. Sindicato a bin cu un ponencia cu lo tin un “proeftijd” di dos aña. Esaki no ta correcto. Loke si por pasa ta cu awo un empleador por duna un contract pa 1 aña y extendele pa 1 aña mas y despues e empleado lo ta “vast in dienst”. E proeftijd lo keda 2 luna paso esei ta ancra den ley y no por cambia esei. Awo e ley ta dicta cu por duna un contract temporal pa periodo solamente unda tin mester di ayudo extra y solamente 3 biaha den 2 anja. E excepcion aki a bin di temporada Aruba tawata conose “high season” unda por tuma un persona pa e periodo ei di solamente 5 luna. En berdad, Aruba no conose “high season” mas manera den pasado paso grado di ocupacion na hotelnan ta consistente henter aña. Awo lo tin un chance pa tuma un persona cu un contract di 1 aña y extendele un biaha. Pues den dos aña e empleado tin trabou pa 24 luna enbes di 15 luna total. Kico abo como empleado lo prefera?

Mercado agil y productivo

Esaki lo hasi nos mercado uno mas agil y productivo, unda companianan lo por expande mas facil creando mas posicion. E meta ta pa tin trabou pa tur hende, esei ta loke kiermen “job security” (seguranza di trabou). Remarkable ta cu den LMA di Gobierno SI tin posibilidad di contract temporal, pero pa sector priva no.

Como gremio nos kier anuncia cu nos lo bai den e dialogo “den buena fe” manera ta wordo bisa, pa por yega na un solucion cu lo hiba Aruba su economia y tambe como pais dilanti.