Aruba Meets Europe ta importante pa por showcase kico Aruba tin di ofrece

Aruba Meets Europe ta un evento cu ta tumando luga di hopi aña caba y e importancia ta pa showcase kico Aruba tin di ofrece. Tabata tin representante di ocho pais, unda e prioridad ta nan por haya un bon impresion cu nan por hiba bek na nan pais. Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta duna su opinion pa cu e desaroyo aki.

ATA a presenta un vision nobo, e vision cu nan kier bay atende mercado Europeo den un forma as agresivo, mirando cu esaki ta keda hopi interesante. Aruba ta wordo considera un punto di atraccion importante den mercado Americano, enberdad pero tin potencial grandi na Europa.

Tin hopi mas desaroyo unda cu Aruba no a yega ainda anto riba esaki Prome Minister a splica cu den e siman aki a cuminsa estrecha e lasonan a traves di e consulado y embahadanan di diferente pais. Sra. Prome Minister a ricibi e consul di Suecia y Austria, y asina a ricibi varios personahenan di Europa, riba nan propio invitacion of invitacion di Aruba, pa wak con por estrecha e lasonan .

A palabra e posilidad di habri e vuelonan di Suecia of di paisnan Scandinavo pa Aruba siendo cu esaki ta hopi interesante pa logra acerca cu e paisnan aki cu ta bon para. Pero e prome reto ta e airlifta airline pasobra cu si tin cu bay na di 3 of 4 diferente punto prome ta yega e destinacion sigur no ta bay hacie y ta prefera di scoge un otro destinacion cu por bay straight.

Esaki gobierno ta trahando riba esaki mientras cu triple A ta trahando riba e expansion di aeropuerto unda cu diasabra y diadomingo na Aruba ta un tortura ora un hende ta biaha y no kier pa e turistanan pasa den e experiencia aki. Esaki ta un plan integral cu gerencia di Triple A lo bin cun’e, specialmente pa e paisnan Scandinavo y e otro paisnan di Europa, segun Sra. Evelyn Wever- Croes, Prome Minister di Aruba.

Comments

comments