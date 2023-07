Durante un dia yena di entusiasmo, e compleho di Aruba Marriott a organisa su di cuater edicion di “Masters Of The Craft”, un competencia interno, organisa pa Marriott International y cu ta wordo ehecuta mundialmente. Manera e nomber mes ta bisa, e competencia aki ta pa e meastronan den nan arte, treciendo e oportunidad pa nan por presenta creacionnan sublime na e huradonan y asina competi den e area di sea cushina of ‘bartending’.

Cu un total di seis participante pa e competencia di ‘bartending’, e mainta a cuminsa cu un ballroom yena di asociadonan cu gran anticipacion pa mira e competencia y apoya esnan participando. E maestro di ceremonia a introduci e ingrediente misterioso cu tabata ‘tamarijn’ y asina e tempo a start pa e participantenan prepara nan bebida cu speransa di traha esun cu mihor sabor, presentacion y creatividad.

Tres hurado cu experencia y experticio den ‘bartending’ a wordo pre-selecta pa asina apunta e bebidadanan ariba e diferente aspectonan y hunto saca e ganador. Esaki a termina den e man di Derry Palm, cu a presenta su “Italian Summer Refresher”, y kende ta su prome biaha competiendo den “Masters Of The Craft” representando su departamento, Campeones Cantina & Tequila Bar.

Pa e competencia di cushinamento, diestres participante a inscribi pa competi. Durante e competencia, e publico por a disfruta di aromanan sumamente agradabel cu tabata yena e ballroom segun cu e participantenan tabata prepara nan plato usando e ingridiente misterioso, esta “mushrooms”. Un atardi yena di sabor, a termina cu e huradonan determinando e ganador, cu a keda na e persona di Ingrid Rodriguez, kende a presenta un tremendo plato cu e nomber “Goliath” cu sigur a laga e palet di e huradonan satisfecho.

E compleho di Aruba Marriott ta felicita e ganador nan di “Masters Of The Craft” kende awor ta bay pa e siguiente ronde, caminda nan lo competi virtualmente den cada area, esta cushina y bar, y si nan gana un biaha mas, lo cay den e gran final, caminda nan lo biaha pa “headquarters” na Miami y competi contra otro ganadornan mundialmente.

Pa esnan interesa pa cuminsa nan carera na Aruba Marriott, por bishita

www.marriott.com/careers pa aplica.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri su portanan na aña 1995 cu 411 camber y a añadi 3 camber na 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1,200 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.