Den conexion cu Dia Mundial di Salud, Aruba Marriott a organisa 3 dia di consecutivo di chekeo di salud pa su asociadonan den colaboración cu “Operation Mobiele Unit” y IMSAN.

Dia Mundial di Salud ta un celebracion mundial cu ta tuma lugar 7 di April y ta dirigi na conscientisa pueblo di problema di salud mundial y tambe pa encurasha un bida saludabel. E día aki a bira un evento significante cu ta uni hendenan di tur parti di mundo pa tuma accion den mehora nan salud.

Asina e compleho di Aruba Marriott tambe a contribui na e dia aki y a organisa 3 dia di chekeo di salud pa su asociadonan. Durante e dia nan aki, tur asociado a haya e oportunidad pa haci un chekeo general den e “Operation Mobiele Unit” pa e team di IMSAN. E “Operation Mobiele Unit” a staciona su mes den e ‘parkeerplaats’ di Marriott. E chekeo aki a ensera control di presion, sucu, y BMI, cu ta e midi di un persona su masa corporal.

Un di e balornan di Marriott International ta “Putting People First” – “Take care of associates and they will take care of the customers.” y asina Aruba Marriott ta conta tambe pa por promove un mihor salud pa su asociadonan.

Pa esnan interesa pa cuminsa nan carera na Aruba Marriott, por bishita www.marriott.com/careers pa aplica.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y a añadi 3 camber na 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1200 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.