Recientemente, na Azia Lounge, e compleho di Aruba Marriott a celebra y reconoce su asociadonan y lidernan cu a sobresali den nan trabao durante e transcurso di aña 2022.

E asociadonan y lidernan nomina a wordo escohi door di nan supervisor, manager y e team ehecutivo pa nan excelente trabao y dedicacion durante full e aña. E premionan cu a wordo otorga ta ‘All Star Team of the Year’, ‘Associate of the Year’, ‘Supervisor of the Year’ y ‘Manager of the Year’.

Despues di un cena sabroso, acompaña pa entretenimiento, e team ehecutivo a anuncia e feliz ganadornan di aña 2022. E asociadonan cu a wordo reconoci como ‘All Star Team of the Year’ ta Tisha Powell di Los Prevention Resort, Marta Agudelo Gomez, di Housekeeping Resort, Felicitas Mangsat di Captain’s Galley, Nasir Soeratini di Malmok Kitchen y Jazmin Roa Barrera di Casino AML. E asociado kende a wordo otorga e reconocimento di ‘Associate of the Year’ ta Tisha Powell di Loss Prevention Resort, mientras Joshua Gomez di Banquets a wordo reconoci como ‘Supervisor of the Year’ y Raquel Vrolijk di Casino Pit a ricibi reconocimento di ‘Manager of the Year’.

General Manager di e compleho di Aruba Marriott, Sr. Raoul Lemmerling, hunto cu e team ehecutivo y staff di Aruba Marriott ta orguyoso di tur e nominadonan y ganadornan y ta felicitanan cu e logro bunita aki.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y a añadi 3 camber na 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1200 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.