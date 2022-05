Despues un aña cu hopi retonan, e compleho di Aruba Marriott ta sumamente contento di por a reinicia su programa di reconocimento pa asociadonan y lidernan cu a sobresali den nan trabao. E compleho di Aruba Marriott ta kere den su hendenan, kendenan ta e curason di e compania y ta orguyoso di cada un di nan pa nan trabao cu sigur a destaca den aña 2021.

E asociadonan y lidernan nomina a wordo escohi door di nan supervisor, manager y e team ehecutivo pa nan excelente trabao y dedicacion durante full e aña. E premionan cu a wordo otorga ta ‘All Star Team of the Year’, ‘Associate of the Year’, ‘Supervisor of the Year’ y ‘Manager of the Year’.

E asociadonan cu a wordo reconoci como ‘All Star Team of the Year’ ta Shawn Halman di La Vista, Evelyn Franken di At Your Service, Trevin Hudson di Engineering Resort, Rocio Gutierrez Calero di Housekeeping Ocean Club y Francis Tromp di Human Resources. E asociado kende a wordo otorga e reconocimento di ‘Associate of the Year’ ta Trevin Hudson di Engineering Resort, mientras Simeon Yara Tique di Housekeeping Surf Club a wordo reconoci como ‘Supervisor of the Year’ y Reuella Reeberg di Human Resources a ricibi reconocimento di ‘Manager of the Year’.

General Manager di e compleho di Aruba Marriott, Sr. Raoul Lemmerling, hunto cu e team ehecutivo y staff di Aruba Marriott ta orguyoso di tur e nominadonan y ganadornan y ta felicitanan cu e logro bunita aki.

Pa esnan interesa pa cuminsa nan carera na Aruba Marriott, por bishita www.marriott.com/careers pa aplica.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y a añadi 3 camber na 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1200 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.

