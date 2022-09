Durante e di dos siman di September, e compleho di Aruba Marriott a celebra hunto cu su asociadonan di “housekeeping”, e siman mundialmente reconosi, “Housekeeping Week”.

E inicio di e siman grandioso aki a cuminsa cu cada miembro di e departamento ricibiendo un t-shirt pa conmemora e siman.

Segun e siman a avansa, diferente actividadnan a wordo organisa cada dia, entre otro, dia di ‘trahe tipico’, caminda e asociadonan a competi y desfila trahenan tipico di nan pais y alabes elabora ariba e historia di ambos e trahe y nan pais. Dia tres di e siman di celebracion aki a trece cune dia di ‘cuminda tipico y bandera’, caminda e ekiponan di housekeeping por a duna demonstracion di un cuminda tipico di nan pais y hunto cu esey duna un splicacion ariba e color y nificacion di e bandera di e pais.

Marriott International ta conosi pa su diferente proceduranan mundialmente, un di nan, e “commitment to clean” ta wordo reenforsa for di e momento cu un trahador cuminsa su trayectorio di trabou na Aruba Marriott.

E procedura aki ta unda cu tur asociado, di tur nivel, ta compromete nan mes na mantene cada area di e hotel limpi. Durante e di 4 dia di e siman di ‘housekeeping week’, e asociadonan di e compleho di Aruba Marriott a participa den un actividat di ‘housekeeping buddies’ unda asociadonan a tuma algun ora den nan dia pa subi riba piso y traha conhuntamente cu e asociadonan di housekeeping y asina akinan por mustra nan aprecio pa e housekeeping team y celebra e dia di “Commitment to Clean”.

Competencia entre asociadonan semper ta un manera dibertido pa mantene e conecion y teamwork. Durante e siguiente dia, asociadonan di ‘housekeeping’ a competi pa asina mira ken tin e garoshi di mas bunita decora, uzando elementonan di entre otro, nan cultura, creatividad, y imaginacion.

Pa clausura e siman grandioso aki, un tremendo bingo interactivo a wordo organisa cu diferente premionan pa e participantenan y tambe un delicioso breakfast a wordo sirbi pa tur e asociadonan den e grandioso ballroom di Aruba Marriott. Sigur un siman yena di goso y alegria pa nos tremendo ekiponan di ‘housekeeping’. Aruba Marriott ta extende un palabra di pabien na cada asociado cu ta forma parti di ‘housekeeping’ na e compleho henter.

Si ta desea di forma parti di e grandioso famia di Marriott y tambe e famia di ‘housekeeping’ na Aruba Marriott, por solicita online via e website www.marriott.com/careers of tambe por pasa libremente na e oficina di Recurso Humano di Dialuna pa Diaranson entre 10:00 am te cu 4:00 pm y cu mil amor e profesionalnan lo asisti cu e aplicacion.