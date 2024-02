E compleho di Aruba Marriott recientemente a nombra su asociadonan y lidernan cu a briya durante e di cuater kwartaal di 2023. E programa di reconocemento aki ta uno sumamente importante pa e compania como un acto di aprecio, den reconoce e esfuerso adicional, alabes celebra e logronan di cada asociado y lider cu a destaca durante e periodo di cada kwartaal.



E asociadonan y lidernan nomina a wordo escohi door di nan supervisor, manager, y e team ehecutivo pa nan excelente trabou y dedicacion. E premionan cu a wordo otorga ta ‘Associate of the Quarter’, ‘Supervisor of the Quarter’ y ‘Manager of the Quarter’ representando e diferente areanan di ‘Front of the House’, ‘Back of the House’ y ‘General’.Ganadornan di e di Cuater Kwartaal di 2023:o Rose-Ann Frankeno Laura Villafaneo Jose Perez Perezo Aldrick Hillo Udermi Fernandez Polancoo Supervisor Resort Winner: Mirella Werneto Supervisor MVW Winner: Elpidia Lopezo Manager Resort Winner: Nathan Janseno Manager MVW Winner: Andrew RasmijnGeneral Manager di e compleho di Aruba Marriott, Sr. Raoul Lemmerling, hunto cu e team ehecutivo y staf di Aruba Marriott ta orguyoso di tur e nominadonan y ganadornan y ta manda palabra di felicitacion pa cada un di nan cu e logro bunita aki.Adicionalmente di a celebra e nominadonan di e kwartaal, Aruba Marriott a honra y celebra lealdad di su asociadonan caminda a conmemora e aniversario di nos asociadonan cu a cumpli 5, 10, 15, 20 y 25 aña di servicio cu nos compania den e di cuater kwartaal di aña.Pa esnan interesa pa cuminsa nan carera na Aruba Marriott, por bishita www.marriott.com/careers pa aplica.Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri su portanan na aña 1995 cu 411 camber y a añadi 3 camber na 2018. Na aña 1999 a habri Marriott’s Aruba Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Marriott’s Aruba Surfclub cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1,300 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.