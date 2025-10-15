Recientemente, Aruba Marriott Resort a partner cu Aruba Birdlife Conservation pa traha y inaugura un hardin di shoco entre Marriott’s Aruba Surf Club y Marriott’s Aruba Ocean Club. E hardin di Shoco aki ta pa demostra nos compromiso pa yuda preserva e naturalesa di Aruba.
E inauguracion a wordo atendi door di Prome Minister di Aruba, Sr. Mike Eman, Minister di Turismo, Sr. Wendrick Cecilia y Presidente di Parlamento, Sr. Marlon Sneek. Tambe, esaki a wordo atendi door di e miembronan di e directiva di e hotel.
Aruba Marriott Resort lo hasi un donacion di 200 neishi artificial pa asina sigura un hogar pa nos shoconan ariba e isla. Aruba Birdlife Conservation ta expresa nan gratitud pa cu e desaroyo di e hardin di Shoco y e donacion di e neishi artificial cu ta continua di yuda nan fundacion, como tambe trece conscientisacion na e causa.
Aruba Birdlife Conservation (ABC) ta un fundacion cu e obhetivo di proteha e flora, y fauna di Aruba, y pa conserva, y promove e habitat di nos parha nan. Aruba Birdlife Conservation su lista di verificacion di parha ta consisti di 286 especie registra riba e isla. Di e lista akinan e shoco ta un di e parha nan endemico.
“Tin manera antiqua di has cos, y tin manera moderno y hopi mas inteligente. Ta e cuido di nos naturalesa ta locual falta y ta bay duna nos e fruto mas valioso como pais. Ora nos hotelnan principal ta uni den e vision aki, por favor, scucha nan. Si nos como un pais por uni pa proteha nos Shoco nan, Aruba lo ta riba bon caminda. Masha danki Aruba Marriott y masha pabien” Esaki ta palabra nan di Sr. Greg Peterson, director di Aruba Birdlife Conservation.