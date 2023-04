Durante un weekend cu a cuminsa for di Diahuebs, Florence Lesage, Campeon Mundial di Arte di Sucu, 2022, a presenta y comparti algun di su specialidadnan y tecnicanan di ‘pastry’ cu nos hobennan di E.P.I, pa asina aporta na e comunidad local y e futuro di e hobennan cu ta asisti e estudio culinario y den pasteleria.

Florence Lesage a cuminsa cu su carera cu apenas 15 aña di edad, hayando e inspiracion di ‘pastry’ hopi trempan for di su wela. Florence despues di su estudio secundario a obtene su pre-bachelor degree continuando cu su ‘Bachelor’s degree in Culinary’, specialisando den pastry. Durante e estudio aki ta unda a adkiri e conocimento basico y tambe experencia den labor ora cu a traha como stagiair. Ora a ricibi su ‘degree’, Florence a solicita pa ‘Brevet Technique des Métiers Pátissier’, cu tabata un stage di 2 aña, adkeriendo ainda mas sabiduria den e area di pasteleria.

Despues di algun aña, Florence a ricibi su ‘Brevet de Maîtrise’, su ‘Master’s degree in Pastry’. Na aña 2015, Florence a participa den varios competencia, incluyendo ‘WorldSkills’ na Sao Paulo, Brasil, caminda el a gana e titulo di ‘Vice World Champion Junior’. Segun e aña nan a avansa, Florence su pasion y dedicacion tambe a crese y asina na 2022, den colaboracion cu Alexis Beaufils, pastry chef di Francia, nan a logra saca e titulo absoluto di ‘Mondial Des Arts Sucres’, 2022, e campeonnan mundial di e arte di sucu.

Den e weekend ultimo, Florence a haya e oportunidad di presenta su ‘pastry’ nan unico na e comunidad di Aruba, kende tabata tin e oportunidad pa reserva e experencia di ‘Afternoon Tea’ na The Lobby, situa na Aruba Marriott Resort. Por bisa si, cu den 48 ora ja e evento tabata ‘sold out’. E team completo di Aruba Marriott ta gradici e comunidad di Aruba pa un reaccion tremendo y ta contento di por a colabora cu un pastry chef renombra mundialmente. E compleho di Aruba Marriott ta kere den e avanse di nos comunidad y den trece experencianan unico y inolvidabel na Aruba. Pa ta pendiente di e siguiente promocionnan na caminda, corda ‘follow’ Aruba Marriott ariba Facebook y Instagram.

Mas di e Compleho di Aruba Marriott:

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y despues a añadi 3 camber mas na aña 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surf Club cu 900 camber. En total, e famia di Aruba Marriott ta consisti di mas o menos 1200 empleado den servicio directo. E compleho di Aruba Marriott ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.