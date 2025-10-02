Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, tin e placer di nombra Ruthline Theysen como Director di ‘F&B’ di e Compleho- esaki ta encera; Aruba Marriott Resort, Marriott’s Aruba Ocean Club y Marriott’s Aruba Surf Club.

Entrante 1 di Oktober, 2025, Theysen lo cuminsa su funcion como Director di F&B di e compleho. Den e rol fundamental akinan, Ruthline lo supervisa tur e operacion di F&B atraves di e compleho. Theysen lo ta dirigiendo un ekipo di mas cu 500 trahado, di 15 restaurant y bar, banquets, evento, cushina y servicio di camber. Su enfoke lo ta sentra riba impulso di iniciativa strategico, mehora e normanan di servicio y, eleva e experiencia gastronomico di e huesped nan den e compleho.

Un Arubiano orguyoso di San Nicolas, Theysen ta trece un mescla impresionante di experiencia operacional y di recurso humano. Anteriormente e tabata fungi como Director Interino di ‘F&B’ y a ocupa e posicion di Director di Recurso Humano di e Compleho for di 2014. Durante su liderazgo, Theysen a dirigi iniciativa nan significante den desaroyo di talento, bienestar di e trahado, y cultura organisatorio.

Su liderazgo a wordo reconoci cu numeroso elogio, incluyendo e DHR di Aña 2023, e premio di ‘People Brand Award’, pa e region di CALA y e premio di AHATA ‘Impact Award’ den 2024. Tambe el a acepta cu orguyo e Premio 2022 di Excelencia di ‘Alice S. Marriott’ den 2022 pa Servicio na Comunidad na nomber di e compleho na Washington, D.C.

Theysen a cuminsa su carera den hospitalidad na 1996, ocupando diferente funcion di liderazgo den recurso humano, prome cu el a drenta Aruba Marriott Complex. Su comprension profundo di hospitalidad Arubiano, pasion pa hende, y enfoke dirigi riba resultado ta haci’e excepcionalmente bon adapta pa e rol dinamico akinan.

Un tiki acerca di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta consisti di 414 camber y suites, cada uno cu un balcon grandi y priva cu vista na e bunita paisahe y lama nan Mar di Caribe. E hotel ta consisti di diescinco bar y restaurant, mientras cu e tin e casino mas grandi di Aruba. Tambe, nos tin spa, un piscina di forma liber, e ‘H2Oasis pool’ cu ta solamente pa adulto, y un gymnasium cu ta ofrece diferente diversion. Pa mas informacion, por bishita: www.arubamarriott.com.