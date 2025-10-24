Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino orguyosamente ta duna Miroushhka Statia-Diaz un bon bini como e Director nobo di Finansa pa e compleho. Su nombramento ta destaca e dedicacion di e resort pa liderazgo excepcional, strategianan cu ta pensa pa futuro, y apoyo pa profesional nan local.

Statia-Diaz lo ‘join’ e hotel dia 6 di Oktober, 2025 y lo asumi e rol di Director di Finansa pa e Compleho. Cu mas di 20 aña di experiencia den liderazgo financiero den e sectores hotelero, industrial y di entretenimiento. Statia-Diaz ta aporta un enfoke strategico solido y, e abilidad comproba pa impulsa eficiencia operacional y rendimiento financiero

Statia-Diaz a cuminsa su carera den hospitalidad na aña 1998, como Asistente Administrativo di Director di Finansa na e compleho di Aruba Marriott Resort. Desde e tempo akinan,ela progresa den un serie di funcion nan halto den finansa, incluyendo Director di Finansa na Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, Director di Finansa na Renaissance Aruba Resort & Casino y mas recientemente a sirbi den posicion di liderazgo financiero ehecutivo den varios industria.

E tin un ‘Bachelor of Science’ den ‘Hospitality Management’ for di Florida International University y, actualmente e ta siguiendo su ‘MBA’ na Universidad di Aruba. Statia-Diaz ta un defensor pasiona pa e participacion di comunidad y ta sigui hasi contribucion nan significante na desaroyo di e isla.

“Na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, nos ta profundamente comprometi na alimenta talento local, y fomenta liderazgo di paden. E nombramento di Statia-Diaz ta refleha e compromiso akinan. E ta trece un rikesa di experiencia, un pasion pa excelencia, y un conexion fuerte cu nos isla, cu sin duda lo trece fortalesa na nos compleho como un destinacion premier den Caribe,” Raoul Lemmerling, Gerente General di Complex, Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta comenta.

Un tiki acerca di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta consisti di 414 camber y suites, cada uno cu un balcon grandi y priva cu vista na e bunita paisahe y lama nan Mar di Caribe. E hotel ta consisti di dies bar y restaurant, mientras cu e tin e casino mas grandi di Aruba. Tambe, nos tin spa, un piscina di forma liber, e ‘H2Oasis pool’ cu ta solamente pa adulto, y un gymnasium cu ta ofrece diferente diversion. Pa mas informacion, por bishita: www.arubamarriott.com.