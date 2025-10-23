Aruba Marriott ta anuncia cu emocion e nombramento di Jeslin Gomez-Wever como e director nobo di Recurso Humano pa e Compleho di Aruba Marriott, Gomez-Wever lo cuminsa eherce su funcion entrante, Oktober 15, 2025.
Gomez-Wever, ta trece mas cu dos decada di experiencia den e industria di hospitalidad, cu expertisio den ‘talent acquisition’, formación y desaroyo, relacion di trahado y, administracion di pago. Su trayecto na Marriott a cuminsa como un Coordinador di Recurso Humano y, a abarca varios rol progresivo, incluyendo su nombramento na 2013 como Director di Operacion di Recurso Humano. E ta lidera esfuersonan di recurso humano pa mas cu 1,400 trahado, representando e filosofia fundador di Marriott: “Pone hende na prome luga”
Durante e ultimo lunanan, Jeslin a ofrece liderazgo ehecutivo di recurso humano den ausencia di un Director di Compleho di Recurson Humano. Durante e periodo aki, ela sigui demostra excelencia den e operacion diario di recurso humano mientras e tabata encabesa e planificacion di e proximo celebracion di e 30 aniversario.
E dedicacion di Gomez-Wever, a contribui na varios elogio prestigioso, incluyendo:
2022 Alice S. Marriott Award di Excelencia pa Servicio na Comunidad
2023 “People Brand Award” pa e Region di CALA
2024 AHATA “Impact Award” pa Fomenta Bienestar di Empleado
Gomez-Wever tin un ‘Bachelor’s Degree’ den Recurso Humano di ‘Hogeschool Leiden’ na Hulanda y, ta domina, Papiamento, Ingles, Hulandes y, Spañó. E ta biba cu e crencia “E hende ta e curason di nos compania.”
Un tiki acerca di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino
Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta consisti di 414 camber y suites, cada uno cu un balcon grandi y priva cu vista na e bunita paisahe y lama nan Mar di Caribe. E hotel ta consisti di dies bar y restaurant, mientras cu e tin e casino mas grandi di Aruba. Tambe, nos tin spa, un piscina di forma liber, e ‘H2Oasis pool’ cu ta solamente pa adulto, y un gymnasium cu ta ofrece diferente diversion. Pa mas informacion, por bishita: www.arubamarriott.com