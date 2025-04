Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta contento di anuncia un proximo renobacion di camber, diseña pa eleva e experencia di e huespednan cu un ambiente fresco y resort-chic. Cuminsando dia 5 di mei 2025, e proyecto di mehoracion lo introduci acomodacion elegante y modernisa cu ta refleha e mescla di komodidat, sofisticacion y encanto di e isla di e resort. E proyecto ta programa pa keda cla pa fin di october 2025.

E renobacion lo wordo conduci den fase, garantisando cu e resort ta keda completamente operacional mientras ta minimalisa cualkier incumbiniencia pa e huespednan. Tur amenidad, incluyendo luganan di come, piscina, e spa, y e Stellaris Casino 24 ora pa dia, lo sigui yama bon bini na huespednan y bishitantenan manera custumber.

“Nos ta entusiasma pa embarca riba e transformacion aki, ofreciendo un retiro mas refina y inspirativo pa nos bishitantenan,” Raoul Lemmerling, Gerente General di compleho na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta bisa. “E renobacion aki ta refleha nos compromiso continuo pa provee ​​un estadia sin igual, caminda relahamento ta topa cu un diseño nobo fresco.”

For di interiornan refresca te na caracteristica den camber mehora, e acomodacion nobo diseña lo encarna elegania di e isla contemporaneo, mesclando comodidad moderno cu e paisahe impresionante di Aruba. Huespednan por spera riba retironan espacioso cu elementonan di diseño elega, garantisando un balansa sin problema di relahacion y estilo.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta spera di por yama bon bini na huespednan tanto cu ta regresa como nobo pa experencia e acomodacionnan refresca mas lat e aña aki.

Pa mas informacion y update riba e renobacion, por bishita www.arubamarriott.com of tuma contacto cu nos na +297.586.9000.

About Aruba Marriott Resort

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino boasts with 414 guestrooms – each with a large, private balcony overlooking the lush landscape and gorgeous Caribbean Sea. On property, ten restaurants and bars provide light to elegant fares, while the largest 24-hour Stellaris Casino in Aruba, a 6,500-square-foot spa, a free-form swimming pool, the H2Oasis adults-only pool, and a high-energy 24-hour fitness center offer entertaining diversions. Connect with the Aruba Marriott Resort’s official Facebook & Instagram page by searching us through @Arubamarriott.