“Nos grado di ocupacion ta aumentando lihe, pero nos mester mas asociado pa por yuda nos sigui brinda e mesun nivel halto di servicio di semper”, asina Ruthline Tromp-Theysen, Complex Director of Human Resources na Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, a anuncia. E compleho di hotel, cu ta e dunado di trabou mas grandi di Aruba den sector di horeca, ta den necesidad di crece den cantidad di empleadonan.

Mirando cu turismo ta mehorando tur siman y cu e grado di ocupacion na e compleho di hotelnan Marriott na Aruba ta creciendo, cu awor mas cu nunca nan ta den necesidad di mas asociado. Tin mas di 115 posicion habri, pa cual ta reclutando coleganan nobo pa traha den e hotelnan.

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino ta e dunado di trabou mas grandi den turismo, cu no menos di 1200 empleado den servicio directo di e compania. Di henter nan personal, e hotel ta firma pa solamente 20 trahado cu permiso, mayoria den posicion ehecutivo y pa funcionnan specialisa cu no ta haya facil localmente. Esey ta encera 1,8% di henter nan staff cu ta stranhero.

Pero, di tur e posicionnan, como mita di nan, esta 60 posicion, ta den area di housekeeping. Y ta precisamente ey e compleho di hotelnan Marriott y otronan tambe, tin un reto pa por haya trahado. Un intento pa purba yega na trahado cu ayudo di e departamento DPL di gobierno no a logra produci e cantidad desea. Di tur esunnan cu a aplica via DPL, solamente un tabata interesa den un trabou como housekeeper.

Ruthline Tromp-Theysen a splica cu tin un percepcion robes pa e trabou specifico ey. E director di recursonan humano di e hotel a enfatisa cu e trahadonan den e departamento di housekeeping tin un bon salario, en todo caso riba salario minimo. Como cu e trabou no ta facil, nan tin dos dia liber pa siman. Nan ta haya un sin fin di incentivonan pa cumplimento y ora surpasa expectativa di trabou. “E chens pa haya un trabou den housekeeping cerca nos ta grandi, pasobra nos tin echt hopi vacatura disponibel”.

Marriott Aruba ta ofrece salario competitivo, dos dia liber pa siman den departamento di housekeeping, bonus di Pasco (3 siman), varios incentivo, plan di spaar y vakantie te cu 22 dia pa aña. Separa di salario, e beneficionan pa e asociado y su famia ta masha amplio, manera ta cobertura pa hospitalisacion (2de klas), ayudo psikiatrico/psicologico tratamento na chiropractic, tratamento na logopedista, cobertura pa checkup medico anual, ta cubri remedinan cu AZV no ta paga, cobertura pa 2nd opinion di dokter, cobertura pa dentista (incl. beugel) y cobertura pa bista (incl. Bril y contact lens).

uthline Tromp-Theysen a sigura cu ta intencion di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino pa recluta mas empleado local cu ta posibel. “Mi mes ta un Rubiano y mi tin 8 aña den funcion di director di recurso humano. Ta logico cu nos preferencia ta pa por emplea local. Pesey mi ta invita tur cu no tin un trabou of cu kier cambia pa un trabou cu mas beneficio y oportunidad pa crece y forma un carera, pa aplica awe mes.”

Por subi riba e website marriott.com/careers, yena cu bo ta aplicando pa un trabou na Aruba y bo lo topa cu henter e lista di vacatura di tur e posicionnan disponibel. Haci e assessment obligatorio pa por bini na remarca pa un posicion den e hotel. Si acaso e assessment resulta dificil of si bo no ta compronde, bo por yama e departamento di recurso humano di Marriott Aruba libremente na telefon of por pasa cerca nan pa nan yuda bo yen’e.

“Bin aplica cerca nos. Ora bo haya un trabou aki, no ta djis traha so, nos ta organisa hopi actividad pa nos asociadonan pa tene un dushi ambiente na trabou. Nos tin bon beneficionan secundario y nos ta paga bon. Nos ta e best employer y nos ta number un”, asina Ruthline Tromp-Theysen a termina bisando.

