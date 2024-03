Diabierna dia 8 di maart ultimo, Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a celebra “Dia Internacional di Hende Muhe”. A enfoca riba liderazgo di e hende muhe. Ruthline Theysen, Complex Director of Human Resources na Aruba Marriott, a expresa cu e compleho di hotelnan ta conta cu un total di 1400 asociado y un 57% ta hende muhe. Pa locual ta trata posicion di liderazgo, e compleho ta wordo representa door di 53% di hende muhe. Esaki sigur ta un logro grandi pa Aruba Marriott, mirando cu Marriott International su meta ta pa por surpasa e 50% y Aruba Marriott a logra e meta aki!

Aruba Marriott ta conta cu lider hende muhe den housekeeping, accounting, food & beverage, engineering, HR y front office, sales & marketing, cushina y mas. Por bisa cu practicamente den tur departamento tin hende muhe den posicion di liderazgo.

Riba “Dia di Hende Muhe”, Aruba Marriott kier a scoge un negoshi cu e propietario ta un hende muher y asina aki a scoge e aña aki “Les Cappuccinas”. Di e manera aki Aruba Marriott ta sostene un negoshi di un hende muhe na Aruba. Tabatin un lectura cu “Emotional Healing Coach” Donna Upegui tocante “self reflection” pa siña con mester mira bo mes y tambe con pa inspira otro.

Ruthline Theysen ta contento di bisa cu na Aruba Marriott no tin reto cu e rol di genero pasobra ey no ta mira si ta un hende homber of un hende muhe, e miho candidato lo haya e trabou. Y cu e maneho aki a logra pa tin un bon balans, inclusivo cu tin un poco mas hende muhe den servicio compara cu hende homber. Y oportunidad pa sigui crece y desaroya den e hotel ta igual pa ambos genero.

E dia tabata un estilo di “tea party” cu cocktails, mocktails y tambe por a disfruta di diferente tipo di dessert y snacks. Ademas di un atardi ameno, e lidernan di Aruba Marriott a ricibi un regalo. Por ultimo, nan a haci un ehercicio di skirbi un “journal” pa asina nan por keda cu e curashi di sigui padilanti como lider. Aruba Marriott ta spera cu pronto nan por yama bonbini na mas hende muhe den e hotel.

Tocante Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y a añadi tres camber na 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surf Club cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1400 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.