Siendo un di e hotelnan mas grandi di Aruba, cu riba 1300 empleado den servicio directo, Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a organisa un siman di evento pa honra su empleadonan. E ta un forma pa subraya e rol importante cu cada un ta hunga den e nivel halto di calidad di servicio cu ta ofrece diariamente na e huespednan di e hotel.

Dialuna 29 di mei 2023 Aruba Marriott a inicia su Associate Appreciation Week. E aña aki un bes mas Aruba Marriott a celebra un siman completo cu diferente actividad pa su asociadonan. Di e manera aki ta gradici e asociadonan di Aruba Marriott pa nan dedicacion continuo.

Ruthline Theysen, Complex Director of Human Resources, a comenta cu e Associate Appreciation Week a bay hopi bon. E asociadonan di Aruba Marriott a atende masalmente na e actividadnan. Aruba Marriott tin 1300 asociado dividi entre Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino, Ocean Club y Surf Club. Tabata henter un siman di actividad cu a varia den orario pa asina tur asociado por disfruta cu nan colega. E Associate Appreciation Week ta un manera pa yama danki na un y tur pa e trabou cu nan ta eherce pa Aruba Marriott.

E “Associate Appreciation Week” di Aruba Marriott a inicia dialuna cu un lunch den e grandioso ballroom cu un menu masha dushi mes. Tur asociado a disfruta di e lunch. Tambe a cuminsa cu nan career journey, a duna e asociadonan un mapa den un estilo di scavenger hunt. E asociadonan di Aruba Marriott tabatin 1 siman pa bay cera conoci cu diferente departamento cu Aruba Marriott ta conta cu ne. Ademas por a haci un tarea chikito pa mira cua lo bira nan next move den nan carera.

Hofi di Aruba Marriott

Diamars, cu ta e di dos dia, a organisa un evento comunitario na Santa Rosa. Un grupo di mas o menos 60 asociado a yega mainta trempan pa asina planta mata. Varios di e matanan cu a planta ta protehi pa Aruba. Ademas di planta mata Aruba Marriott a adopta un area y lo mantene durante aña. E area adopta ta hiba e nomber di “Hofi Aruba Marriott”. Durante atardi a tene un “Let’s Play Game” den e ballroom di Aruba Marriott. Den e atardi aki e departamentonan a competi contra otro pa gana premionan fabuloso. Por a mira diferente departmaneto y asta ehecutivonan disfruta di e wegenan.

A disfruta di pelicula

Diaranson mainta trempan e ballroom di Aruba Marriott tabata completamente yena cu e asociadonan pa asina nan hunga bingo. Tabatin bailamento y entretenimento di Tyson Croes. E asociadonan a pasa bon y baila. Tur hende tabatin un sonrisa riba nan cara, esaki ta loke ta haci Aruba Marriott contento. Anochi tabatin un evento pa famia na Drive Inn. A treat tur asociado hunto cu nan famia pa mira e pelicula di “The Super Mario Bros”. Ademas e asociadonan a haya treat di popcorn, hamburger, hotdog y mas pa asina nan pasa tempo cu nan famia. Motibo cu a dicidi pa organisa un evento ta pasobra Aruba Marriott ta gradici e sosten cu e famia ta duna na e asociadonan.

Wega di kickball

Diahuebs anochi a organisa un evento for di 8:00 pm te cu diabierna 4:00 am. E tabata un evento di kickball caminda 12 departamento a participa den e wega. Tabatin alrededor di 500 hende a yega na Centro di Bario Noord sea ta pa hunga of pa apoya. Tur placa recauda na bar a bay pa e team di softball di Centro di Bario Noord. Aruba Marriott a percura pa por tin foodtruck presente pero tambe koffie pa nan tur disfruta sin pega soño. Tur colega a disfruta di evento di kickball.

E hende na prome luga

E ultimo evento a tuma luga diabierna anochi y tabata un wega di bowling. Ademas tabatin un silent disco, algo practicamente nobo y trending. Esnan cu no kier a hunga a disfruta di musica y pasa rato cu nan colega. E tabata un evento cu a bay hopi bon. Pafo tabatin photobooth pa e asociadonan saca potret. Internacionalmente ta celebra Associate Appreciation Week den luna di Mei. Marriott International ta cumpliendo 96 aña y esey ta e motibo cu nan ta celebra tur aña den luna di Mei.

Ruthline Theysen a menciona cu Mr. Bill Marriott semper ta bisa “put people first”, esaki ta nifica cu si bo take care di bo asociado, nan lo take care di e huespednan y asina tur hende ta contento.

Dedica na e asociado

Por ultimo Ruthline Theysen, Complex Director of Human Resources, a gradici e team di Human Resources mirando cu nan a organisa e siman aki dedica na tur asociado. Ademas a gradici na e asociadonan cu a participa den e evento y tambe na e management team y team ehecutivo cu a coopera y asisti na varios evento.

Aplica awe mes!

Aruba Marriott semper ta buscando colega nobo pa forma parti di nan ekipo. Si abo ta buscando trabou, subi riba e website di Aruba Marriott: https://careers.marriott.com/ y haya chens di uni na e famia grandi di Aruba Marriott.

Tocante Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino

Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino a habri na aña 1995 cu 411 camber y a añadi tres camber na 2018. Na aña 1999 a habri Ocean Club cu 311 camber y na aña 2004 a habri Surf Club cu 900 camber. Na tur, e famia di Marriott Aruba ta consisti di mas o menos 1200 empleado den servicio directo. E compleho di Marriott Aruba ta esun di mas grandi den henter Caribe, tanto den cantidad di camber como den cantidad di empleado.