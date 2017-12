Aruba lo traha hunto cu Corsou y Boneiro pa mas barco bin e tres islanan aki

Traha hunto cu e islanan manera Corsou y Boneiro sigur ta importante pa mas barco por bini e 3 islanan aki, segun Sr. Mario Arends.

E colaboracion cu hermana islanan Corsou y Boneiro ta hopi importante. No solamente paso cu nos ta tres isla ruman, pero tambe nos localisacion ta basta cerca di e parti zuid di Caribe, cual ta haci cu trahando hunto, e liñanan di crucero ta dunanan un miho oferta.

Si tin tres destinacion cu e liñanan di crucero aki por bin, e ora por saca mas probecho. Esey ta sigui dilanti cun’e. ATA ta monitor di cerca e desaroyonan cu e islanan tin pa loke ta capacidad y tur e otro diferente esfuerso cu nan ta haci pa e industria di crucero.

Di parti di Corsou, por a wak cu nan a keda cla un mega pier, cu ta yuda hopi den ricibi cruceronan grandi. Aruba na Mei 2018 lo bay ricibi Freedom of the Seas Class, cu ta e di tres categoria mas grandi na mundo. Despues di esey, APA lo bay haci inversionnan necesario pa ricibi Oasis Class. Tambe tin e Icon Class, cu ta e generacion di mas nobio, cu ainda no a cla.

Pa Boneiro e situacion ta poco diferente, ya cu nan tin e posibilidad di haci esey, pero esaki ta rekeri mas trabao, segun Sr. Mario Arends, di Aruba Tourism Authority (ATA),