Oficina di Turismo di Corsou (CTB) hunto cu e representantenan di Jacky Circuit recientemente tabata na Aruba pa duna tur informacion di e evento di drag race, Caribbean Pinks All Out 2024.

Aruba manera semper ta mustra hopi interes y ta basta ta e coredonan di auto y brommer cu a confirma nan presencia durante e caredanan. Caribbean Pinks All Out 2024 lo tuma luga di dia 25 pa 28 di april proximo na Curaçao International Raceway y lo conta cu participacion di Aruba, Boneiro, Hulanda, Merca, Panama, Puerto Rico, Venezuela y naturalmente Corsou mes. E bataya di 6 seconde lo ta e centro di atencion durante e Caribbean Pinks All Out di e aña aki.



Deporte y drag race en particular ta un di e metodonan di mercadeo cu CTB ta uza como parti di su strategia pa promove e pais internacionalmente. Bishita e pagina social di Jacky Circuit pa mas informacion di e caredanan di Caribbean Pinks All Out 2024.