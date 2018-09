Aruba lo ta anfitrion pa Torneo di Reino 2018

Diaranson ultimo, durante un conferencia di Prensa, Minister di Husticia, Seguridad y Integracion, Sr. mr. Andin Bikker conhuntamente cu lider di proyecto Mrs. Jacqueline van Putten, a anuncia Torneo di Reino 2018, cu lo tuma luga na Aruba.

Proyecto ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’.

E proyecto ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ ta un proyecto iniciativa di Stichting Laureus, coordina cu Ministerio di Husticia di Hulanda, unda ta brinda hobenannan pa medio di deporte un base stabiel di desaroyo sano bou guia di deportistanan profesional. E final di e proyecto ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ ta culmina den forma di un Torneo di Reino. ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ ta un proyecto cu ta consisti di diferente partnernan den Reino Hulandes. E proyecto su enfasis ta bou hobennan entre 12 aña – 18 aña unda ta brinda sosten y ta stimula desaroyo positivo na futuro adultononan. For di e proyecto aki tin diferente plataforma na diferente pais cu ta dirigi e proyecto. Na Hulanda y Boneiro e yama ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’, na Aruba e ta ‘Bo futuro ta den bo man’, na Sint Maarten e ta ‘I am my own Icon’ y na Korsou e ta ‘Ami, mi mes i mi logronan’. Un total di 5 pais den reino lo ta participando den Torneo di Reino 2018.

‘Prins Pieter-Christiaan van Oranje Naussau lo ta na Aruba’.

Aruba lo ta anfitrion pa 120 hoben participante y 40 delegado cu ta consisti di Stichting Laureus, Prins Pieter-Christiaan van Oranje Naussau, ehecutivonan di Ministerio di Husticia y lider di proyecto ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’. For di Boneiro lo ta presente Gezaghebber Sr. Rijna y Sr. Van Efferink cu ta Algemeen directeur di Scholen gemeenschap di Boneiro. For di Korsou lo ta presente Minister di Husticia, Sr. Girigorie. For di Aruba, lo t’ey presente nos Gobernador di Aruba Sr. Alfonso Boekhoudt, Minister President Sra. mr. Evelyn Wever-Croes, conhuntamente cu Minister di Husticia, Siguridad y Integracion Sr. mr. Andin Bikker y commandant di marinierskazerne Sr. Van Dishoeck.

Torneo di Reino 2018 for di 1 di october te cu 5 di october.

Dia 1 di october tur participante lo yega Aruba. Torneo di Reino 2018 ta consisti di weganan di Futbol y Baseball cu lo tuma luga for di 2 di october te cu 5 di october. Torneo di Reino 2018 su apertura oficial lo ta dia 2 di october den Compleho Deportivo Frans Figaroa cu un bunita ceremonia di apertura cuminsando for di 4’or di atardi. Despues di e apertura lo tin e prome wega di futbol cu lo cuminsa pa 5.10pm.

Diabierna 5 di october, pa 1’or di merdia lo tuma luga e wega final y tambe otorgamento di premionan cu lo tuma luga na Compleho Deportivo Frans Figaroa pa 4’or di atardi.

Stichting Laureus, hunto cu ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’ ta haci un invitacion na pueblo di Aruba pa bin presencia e apertura, weganan y clausura. Alabes ta pidi apoyo di nos comunidad pa presencia e weganan y hunto brinda un sosten na un manera participativo y demostra solidaridad pa cu desaroyo sano di nos hobennan cu ta futuro di nos pais y tur otro paisnan den Reino Hulandes.

