Aruba lo ta anfitrion atrobe di ITF Beach Tennis Panamerican Championship 2017

Beach Tennis Panamerican Championship ta cla pa cuminsa diahuebs awo, dia 9 november, na Tropicana Beach Tennis Club, cu a e apertura oficial. Un total di 11 pais, mas di 50 participante, lo bai bataya pa asina por bai cu e titulo maximo, campeon nan den e deporte di Beach Tennis pa loke ta e region Panamericano

Paisnan mane Brazil, kende nan ta domina den nos region pa basta aña caba, Venezuela, cu semper ta bataya te na e ultimo gota di energia cu por tin, USA, Puerto Rico, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, Bonaire pa e di prome biaha participando y claro nos team local di Aruba

Tur cos ta ranca sali diahuebs awo, cu e apertura oficial, cual lo tuma lugar 6or. Pa 5or Beach Tennis Aruba lo tene su press conference pa asina duna un splicacion amplio di e ITF Panamerican Championship. Despues di esaki lo bai over na hasi e draw official caminda un representante di cada pais mester ta presenta pa asina por hasi e draw pa wak contra cua pais (nan) lo bo bai enfrenta e diasabra siguiente. E programa ta como lo siguiente

Diahuebs, 9 november 2017

18:00 – BTA – Sign in deadline and opening ceremony

20:00 – BTA – Draw men’s, women’s and mix doubles

Diabierna, 10 november 2017

09:00 – BTA – 1st round men’s & women’s doubles

11:00 – BTA – 1st round mix doubles

17:00 – BTA – R16 women’s doubles followed by R16 men’s double

17:00 – BTA – 1st & 2nd round junior mix doubles

Diasabra, 11 november 2017

09:00 – BTA – 3rd round & finals junior mix doubles

10:00 – BTA – Quarter finals mix doubles

16:00 – BTA – Quarter & semi finals men’s & women’s doubles

16:00 – BTA – 1st & 2nd round junior boys & girls doubles

Diadomingo, 12 november 2017

10:00 – BTA – Semi finals mix doubles

10:00 – BTA – 3rd round & finals boys & girls doubles

16:00 – EAGLE BEACH – Finals boys U16, followed by final women’s doubles, followed by final men’s doubles, followed by final mix doubles