Aruba lo no haya ‘aanwijzing’ ni ‘KB’ ya cu gobierno ta cumpliendo cu protocol firma cu Hulanda

Diabierna ultimo durante e reunion di Rijksministerraad na Hulanda a bin e decision pa duna nos hermana isla Corsou un aanwijzing pa motibo di nan situacion financiero. Na mes momento a firma un areglo entre e dos paisnan cu a wordo yama un “groeiakkoord” cu ta papia di un acuerdo di crecemento na unda Hulanda lo yuda Corsou bou di cierto condicionnan hopi estricto pa desaroya su economia y purba asina na mehora e situacion financiero.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes den e conferencia di prensa semanal di Gobierno di Aruba, a desea Corsou hopi forsa y sabiduria na e momentonan aki y tambe ta pidi pa nan para firme y no laga e cosnan aki desencurasha nan y desvia nan di e plannan cu nan tin pa hiba Corsou padilanti.

A nota tambe, cu despues cu a anuncia e aanwijzing/KB cu Corsou a haya, a cuminsa hopi speculacion y comentarionan aki na Aruba insinuando si anos ta next pa haya un aanwijzing of KB. Prome Minister un biaha mas a enfatisa cu esaki no ta e caso.

E mandatario principal di nos pais dos siman pasa tawata presente na e reunion di Rijksministerraad den cua reunionnan niun momento a menciona cu Aruba lo haña un aanwijzing of KB. Premier Wever-Croes a splica cu Gobierno di Aruba ta haciendo tur su esfuerso pa cumpli cu e protocol firma cu Hulanda. Pueblo a haci y ta haciendo hopi sacrificio ainda y tur esaki ta yudando cu poco poco Aruba lo sali di e situacion financiero cu e pais ta aden.

Segun Prome Minister e situacion no ta uno facil pa motibo cu e gastonan mester baha specialmente e gastonan di personal pa asina Aruba por sali di e deficit cu e ta aden. Pa Aruba su economia por crece y pa por haya inversionistanan bin inverti nan placa akinan, Aruba mester por conta cu un economia saludabel.

“E situacion naturalmente lo tuma añanan pa por drecha y mas sigur nos generacion di awo no lo wak e solucionnan aki pero e compromiso di e gobierno actual ta pa cu nos hobennan por yega na haya un pais cu un economia stabiel cu lo haci’e hopi mas facil pa nan por goberna. Pa e motibo aki Premier Wever-Croes ta enfatisa riba e importancia cu e plan di economia, turismo y innovacion tin pa asina yuda Aruba yega na un situacion financiero faborabel”, Prome Minister a enfatisa.

Premier Wever-Croes tambe a expresa su preocupacion cu pueblo no ta satisfecho cu e manera cu gobierno ta manehando e situacion, no ta dunando trabou na tur cu pidi of cu ta den necesidad, of ta mustra di no ta baha e costo di bida. Prome Minister ta splica cu den realidad su deseo ta di por cumpli cu cada un ciudadano den necesidad di un trabou pero na prome luga mester pone orden cual ta tuma su tempo. E situacion cu e gobierno actual a hereda ta uno hopi dificil y no ta duna pa por yuda y alivia e dolornan di pueblo mas lihe. Na e momentonan aki mester traha pa sigura cu tur departamento di gobierno ta up to date, cu tur ley ta up to date y cu tin control rigoroso ta tuma luga, cu tin luga pa nos por duna nos hendenan trabou. Unabes cu e economia cuminsa crece sin e debe cu Aruba tin, e ora comunidad di Aruba lo cuminsa sinti e beneficionan cu e isla lo trece cu ne pa cada un.

“Gabinete Wever-Croes no ta traha pa popularidad pa atrae mas hende pa por gana eleccion manera e gobierno anterior a haci gastando placa di pueblo manera nan a haña ta bon nos ta traha pa bienestar di e pais Aruba cu finalmente lo beneficia cada un di e habitantenan specialmente e futuro generacion. E realidad ta cu mayoria di hende no ta satisfecho si nan yiunan no haña trabou of si nan gastonan of impuesto no wordo baha sin pensa riba mañan”.

Segun Premier Wever-Croes gastonan mester wordo baha y a cuminsa den nan mesun ministerio cu un rebaho di 20 miyon florin poniendo un minister menos. Gastonan di personal di cada ministerio tambe a wordo baha compara cu e gobierno anterior.

Prome Minister encarecidamente ta pidi pueblo pa tene un poco pasenshi, comprension y union den e trayectoria dificl aki. Gobierno di Aruba sa cu e caminda cu nan a scoge pa baha e gastonan no ta uno facil pero ta e unico solucion na e momento aki pa yega na un situacion financiero saludabel pa e futuro generacion. Y unabes cu logra pa Aruba ta un pais cu un economia stabil, un pais cu por paga su debenan na ora, e ora Aruba lo ta un pais cu por duna e beneficionan cu mester. Actualmente gobierno ta trahando riba diferente retonan riba tereno financiero, economico, calidad di enseñansa, calidad di cuido di salud y tambe riba rescata nos refineria.

“E ta un trabou duro y dificil pero cu hopi perseverancia e Gobierno aki ta tratando di drecha e situacion di pais Aruba pa nos futuro generacionnan”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.

Comments

comments