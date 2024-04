Awe durante dia por lo menos 31,6 miyon di persona den diferente region di Mexico, Merca y Canada lo tin e oportunidad di presencia un eclipse total di solo cu lo dura mas di 4 minuut.



Un eclipse total ta sosode ora cu e luna ta pasa entre e solo y Tera, blokiando completamente e disco solar. Durante e evento, e corona solar lo ta visibel na simpel bista.UNDA E LO TA VISIBELSegun NASA, e duracion mas largo di e “totalidad” di e eclipse, di 4 minuut y 26 seconde, lo por observa cerca di e ciudad Mexicano di Torreon.

E fenomeno lo recore 15 estado di Merca (for di Texas pa Maine) y lo pasa door di e provincianan Canades di Ontario, Quebec, New Brunswick y Nova Scotia y lo finalisa n’e islanan Canades di Terranova.



E eclipse lo cuminsa na Mexico cerca di 11’or y 7 di mainta y lo caba na Norte America pa 5’or y 16 di atardi.

A lo largo di e trayectorio di e eclipse, conoci como e “caminda di totakidad,” cerca di 100% di e alohamentonan turistico ta reserva na Merca, segun e website AirDNA.

N’e situacion aki, e condado Texano di Bell, a declara e estado local di emergencia y desaster pa dia 8 di april, anticipando cu e poblacion lo duplica durante e evento astronomico.

CAMBIO SOBRECOGEDOR DEN NATURALESA

Fuera di e propio eclipse, numeroso fenomeno lo compañ’e, alterando e naturalesa di manera “sobrecogedor”, segun dokter Teresa Nieves-Chinchilla, experto den heliofisica di NASA.

“Durante e momento ey, fuera di e scuridad, tur e animalnan nocturno, den cuestion di seconde, ta parce di ta adapta n’e anochi y ta sali pa cuminsa cu nan actividadnan nocturno,” e experto a splica. “Tambe nos por disfruta di un atardedceer completo den 360 grado, por ehempel, si tin algun nubia den shelo, debi n’e cambio di temperatura, e nubia ey por transforma completamente y disparce,” el a agrega,.

E evento lo proporciona informacion nobo di e solo y su structura, Nieves-Chinchilla a destaca. Fuera di compronde con e streya ta cambia y evoluciona, e cientificonan lo por realisa pronostico riba e variabilidad di e Solo pa proteha nos tecnologia den espacio y garantisa e siguridad di e sernan humano den e exploracion espacial.

NOS POR MIR’E NA ARUBA?

Na Aruba, e eclipse solar di awe tardi, por mir’e como un eclispe parcial. E orarionan local p’e evento aki ta como lo siguiente:

Comienso di e eclipse: 14:47:28

Maximo eclipse: 15:03:13

Fin di e eclipse: 15:19:03

Ta importante pa tene na cuenta e condicionnan meteorologico na momento di presencia un eclipse solar, ya cu un shelo hopi nubla por dificulta bo visibilidad. Fuera di esey, bo por consulta recomendacion pa mira e eclipse cu total siguridad.

NO WAK DIRECTAMENTE DEN SOLO

Tin di recorda na un y tur cu kier mira e eclipse parcial aki, pa no mira den e solo directamente sin proteccion ocular adecua, cu excepcion durante e fase breve di e eclipse total. Den cualkier otro momento, solamente ta sigur pa mira directamente a traves di filtro solar special.

Tampoco no mester mira e Solo sin eclipsa of parcialmente eclipsa a traves di un camara, telescop, verrekijker of otro dispositivo optico cu no tin filter.