Despues di e cambio di ley di LAft den parlamento, Hulanda a bisa di no ta di acuerdo. Esaki pa gobierno no a cambia, gobierno ta keda cumpli cu e protocol firma door cu Hulanda. Pa Aruba, supervision ta hopi importante, Aruba sin supervision no ta posibel mes.

Pa mas informacion click ariba e video:

MP Evelyn Wever-Croes riba reunion na Hulanda y nos frontera…… Posted by MasNoticia.com on Monday, July 8, 2019

