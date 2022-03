Diadomingo, dia 27 di februari 2022, dr. Vincent Latour, actualmente jeugd arts na Departamento Di Salud Publico (DVG), a bai Hulanda pa specialisa como medico forensico pa Aruba. E posibilidad pa e specialismo aki a wordo realisa dor di DVG den colaboracion cu Ministerio di Asuntonan General, Departamento di Recurso Humano, Family Justice Center (FJC) y NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health). Depues di añanan sin un propio medico forensico porfin Aruba lo yega na su prome propio medico forensico. E medico forensico su tarea principal ta pa assisti mastanto den investigacion forensico di abuso sexual y violencia relacional severo. Esaki lo fortifica e parti di sporenonderzoek y lo fortifica tambe e colaboracion entre varios instancia, entre otro Jeugd- en Zedenpolitie (JZP) y Cuerpo Policial (KPA), Horacio Oduber Hospital, Directie Voogdijraad, Directie Sociale Zaken, Bureau Sostenemi, Openbare Ministerie, Veiligheidshuis y mas partners. Desde cuminsamento di aña 2021, DVG y FJC a inicia e contacto cu NSPOH y a sondea e posibilidadnan pa un candidato di Aruba por sigui e estudio pa medico forensico. Despues di a ricibi un contesta positivo, DVG a publica un vacatura via diferente canal di media na Aruba y tambe via Arubahuis. E vacatura a indica e tareanan di un medico forensico y tambe e condicionnan cu e candidato lo mester cumpli cune. DVG a ricibi un total di 4 sollicitud ariba e vacatura, di cual solamente un candidato por a cumpli cu e condicionnan stipula pa NSPOH. Despues di a ricibi e solicitud, NSPOH a tene un sollicitatiegesprek y despues a duna aprobación na e candidato. Ora DVG a ricibi e aprobación di NSPOH,DVG na su turno a manda un peticion oficial na conseho di Minister, mirando cu e estudio lo tuma lugar den cuadro di un studieopdracht. Conseho di Minister a bai di acuerdo cu esaki, teniendo cuenta cu e richtlijnen di Departamento di Recurso Humano. Despues di e procedura aki por bisa oficialmente cu Dr. Vincent Latour ta e candidato selecta pa sigui e specialismo di medico forensico. Na Hulanda, dr. Latour a traha den diferente area di expertisio, manera cuido multidisciplinario den hospital, den area di doctor di cas y tambe den area di verloskunde. Desde 2016 dr. Latour ta biba na Aruba y a cuminsa traha na JGZ como jeugdarts. Desde februari 2021, dr. Latour ta funcionando como doctor di confianza na Bureau Sostenemi. Prome cu su despedida diadomingo pasa, dr. Latour a gradici tur profesional cu a haci esaki posibel y especialmente su casa, cu a sigui dune e motivacion pa haci esaki. Durante e siguiente dos ana y mei, dr. Latour lo sigui e specialismo aki mastanto na Hulanda y lo sigur haya falta di su casa y 4 yiu na Aruba. E logro pa yega na un medico forensico ta un paso importante pa Aruba. Na e mesun momento DVG y FJC ta consiente cu mester busca otro solucion pa e siguiente temporada nos dilanti tanten cu nos no tin nos propio medico forensico na Aruba. Actualmente DVG y FJC ta trata di yega na un areglo cu NSPOH. E proyecto Family Justice Center ta un proyecto nobo na unda instancianan hudicial y instancianan di ayudo social lo traha mas hopi posibel bou di un solo dak y den algun caso hopi mas cerca di otro. Hunto lo duna servicio mas completo posibel na victimanan di abuso sexual y violencia relacional fisico severo. Un danki ta bay especialmente na e Ministerionan cu a hasi esaki posibel, cualnan ta Minister di Asuntonan General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infraestructura y Planificacion Territorial, Sra. mr. Evelyna Wever- Croes, Minister di Husticia y Asuntonan Social, Sr. Rocco G. Tjon y Minister di Turismo y Salud Publico, Sr. Danguillaume P. Oduber.

