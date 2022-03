Diahuebs mainta, durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, Minister di Husticia y Asuntonan Social Sr. Rocco Tjon a elabora riba un tema sumamente importante pa loke ta trata pasonan concreto den cuadro di combatimento di abuso sexual y violencia relacional. Actualmente, Dr. Vincent Latour ta un “jeugd arts” na departamento di salud publico, y a wordo scogi pa bay specialisa su mes como medico forensico pa Aruba. Su tarea primordial lo ta pa asisti e cadena hudicial den investigacionnan forensico, pa loke ta trata abuso sexual y violencia relacional severo. E importancia di esaki ta cu e lo fortifica investigacionnan penal como tambe e “sporenonderzoek” na momento cu un caso wordo presenta dilanti un huez. Esaki lo percura pa duna un persona un castigo mucho mas halto. Segun e Mandatario a splica, hopi biaha a trece e importancia di e tematica aki padilanti na tur e stakeholders, kende tambe a comparti cu e investigacion cu ta wordo conduci ta di suma importancia. Pues, cu e paso concreto aki lo bay percura pa e investigacionnan cu ta wordo presenta dilanti un huez ta uno mas solido, cual lo fortifica e fluho di informacion como tambe e cooperacion den ful e cadena. Consecuentemente tambe ta conduci na un miho cooperacion y miho fluho di informacion entre Jeugd en Zeden Politie, Hospital, Directie Voogdijraad, Directie Sociale Zaken, Bureau Sostenemi, Ministerio Publico, Veiligheidshuis, y algun di e partnernan. DVG hunto cu Family Justice Center pa hopi tempo a sondea e posibilidadnan pa un medico por haya e opleiding aki, como tal a logra haya Netherlands School of Public and Occupational Health kende tawata dispuesto pa brinda e opleiding aki. A base di esaki, a publica e vacatura den tur medionan di comunicacion, como tambe na Arubahuis, di cual cuater persona a solicita. Di e cuater personanan aki, Dr. Latour tawata e unico cu a cumpli cu tur e rekisitonan pa por a sigui e opleiding aki. Unabes cu a haya e proposicion pa Dr. Latour, conseho di Minister a tuma e decision aki, mirando cu e lo bay cu un tarea di estudio, cual ta hopi importante, pa por garantisa cu ora e caba su estudio e traha pa pais Aruba pa algun aña. Di e forma aki, ta garantisa tambe cu lo tin e profesionalismo y e specialismo aki na Aruba pa e añanan binidero. Adicionalmente, e Mandatario a enfatisa riba e hecho cu esaki ta un di e tantisimo pasonan cu Gabinete Wever-Croes a tuma caba, pa loke ta trata e tematica aki. Pa duna un ehempel, a aumenta e castigonan maximo, di cual recientemente por a wak e frutonan di esaki, caminda castigonan relativamente halto a wordo duna na esnan cu a comete actonan di abuso sexual. Na mesun momento, a introduci diferente metodonan y procesonan di trabou nobo manera, “Meldcode”; “Signs of Safety” y Codigo di Proteccion. A percura tambe pa certifica tur e zeden rechercheursnan y psicologonan den e cadena, pa na momento cu un caso wordo presenta, e huez por ta sigur cu e personanan cu ta conduci e investigacion aki ta cuadra cu normanan y standardnan internacional. Adicionalmente, a busca tur e materialnan nobo pa por ekipa e studio verhoorruimte pa asina garantisa cu pais Aruba ta cumpli cu e normanan y tambe cu e caso cu ta wordo presenta dilanti huez, ta uno solido. Family Justice Center ta organisando diferente cursonan, di cual recientemente a duna un curso pa henter e tereno social y na luna di Mei lo bay tin un curso pa Cuerpo Policial, organisa pa e European Family Justice Alliance. Por ultimo, Minister Tjon a splica cu dentro di poco, pa prome bes na Aruba, lo bay introduci un recherche psycholoog, e tarea di e psicologo aki ta pa analisa y conseha e departamentonan investigativo pa loke ta declaracionnan cu ta wordo duna door di victamanan y testigonan pa asina na final di dia por conduci un investigacion mucho mas solido.

