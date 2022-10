Aruba Lions Club ta conoce e aña aki su rifa di auto cu ta consisti di 5 premio hopi atractivo manera, un auto electrico pa mucha, un step electrico, un bicicleta electrico, un scooter electrico y cu e promer premio un auto electrico di famia marca “Changan”.

E premionan aki sigur ta danki na e compania mas renombra na Aruba pa su medionan di transporte electrico, cu ta All to Car situa na L.G. Smith Blvd, caminda por pasa admira e autonan aki. Esaki ta un rifa cu den e tempo moderno aki sigur ta bira hopi atractivo pa nos comunidad for di nos hobennan te na esnan di mas edad.

Benta di e rifa aki ta bayendo hopi bon den un tempo hopi cortico desde cu Aruba Lions Club a lansa esaki.

Den cuadro di nos celebracion di 75 aña fin di luna di September, a dicidi pa stipula un fecha cu nos lo culmina nos celebracion hunto cu nos pueblo arubano, programa pa diadomingo 2 di oktober pa saka e ganadornan di e premionan.

Pa motibo di hopi preparacionnan y reunionnan pa cu nos celebracion di 75 aña hunto cu nos huespednan, e tempo a bira dificil ultimo simannan pa Aruba Lions Club por a sali cu nan “yellow jacket” riba caya pa bende e rifa aki, mientras cu e demanda ta halto di personanan cu kier un rifa ainda. Pa e motibo aki Aruba Lions Club a tuma e decision, cu fecha di e rifa cu mester hunga 2 di oktober, lo wordo posponi pa diadomingo 6 di November 2022.

Mientras Aruba Lions Club ta terminando cu su celebracion e siman aki, lo tin mas tempo den proximo simannan pa por caba di bende locual cu falta y asina purba cumpli cu tur esnan cu ainda ta pidi pa nan rifa. Aruba Lions ta purba cumpli y sirbi tur caminda den comunidad y pesey ta masha agradeci na tur cu ya caba a cumpra nan rifa y ta pidi comunidad un poko pasenshi cu nos lo yega tur caminda den e proximo simannan.

Un biaha mas ALC kier a pidi disculpa pa e incovenencia aki y ta sigura cu pa 6 di November, nos tin 5 ganador di e diferente premionan y cu lo wordo saka via tombola, asina ta cu e number no por keda aden. Esaki ta un gran oportunidad mirando cu e cantidad di rifa ta limita y ganador(a) lo ta sigura.

Danki na Bo contribucion pa Aruba Lions Club por sigui juda esnan den nececidad.