Aruba Lions Club ta lansa un projecto musical

Diamars anochi na cubhuis di Aruba Lions Club den presencia di diferente artistanan local, e leonnan a lansa un projecto musical pa promer biaha, un disco compacto cu lo sirbi pa juda Aruba Lions Club cu su fondonan pa juda comunidad. Aruba Lions Club den ultimo tempo ta saliendo hopi padilanti cu diferente projectonan pa comunidad tanto pa nos muchanan y tambe nos grandinan y sigur cu mas projectonan hopi interesante na caminda. Den cuadro di 72 aña di existencia di Aruba Lions Club y apoyando nos artistanan local, esaki ta un

projecto caminda e agrupacion musical Melodia a acompaña 7 diferente cantante local bon conoci den comunidad, pa hasi un gesto na e club pa por recauda fondo cu esaki.

Un disco compacto cu ta hiba e nomber “Caribbean Vibes” cu 8 tema musical popular cu ritmonan latino y caribense bon varia manera merengue, cadanse, soca, vallenato y mas.

Locual sigur ta hasi e produccion aki asina atractivo ta cu tur ta canticanan presenta pa Melodia cu su zonido cu e toke crioyo y canta pa entre otro; Richard “Tattoo” Quand, Robert Maduro, Cecilito Lopes, Ito Dania, Claudius Phillips, Robert Jeand’or, Inky Richardson y na final un cancion caminda diferente di e cantantenan aki lo interpreta. Tanto pa e grupo Melodia cu ta un placer y honor pa por a participa den e projecto aki hunto cu e legendarionan aki, sigur pa cada un cantante tambe e ta un placer pa por a juda den un projecto uzando nan talento caminda cu e fondonan ta bai bek den comunidad. Aruba Lions Club ta probecha pa felicita y gradici Lion Rubin Ponson cu a hasi e produccion aki posibel y alvez tur integrante di grupo Melodia cu un bunita trabou mescos pa cada un di e cantantenan cu nan voz magistral y unico. Tambe un palabra di danki ta bai na e sponsernan cu a cubri e gastonan di e promer lote di CD cu ta; Technodent N.V., Boleros Aruba, OTIS y tambe Medwork.

Pa solamente 25 florin bo por tin un di e disconan aki cu no por falta den bo coleccion di musica y ta obtenibel serka tur miembro di Aruba Lions Club of via nan facebook page y tambe na mayoria di e pomp-station nan na Aruba. Motibo pa bo tin un di e CD nan aki ta cu bo tambe por contribui na apoya nos artistanan local y mantene nos cultura bibo, sin duda bo tin un produccion cu musica bon varia bailable y alegre y pa no lubida cu compra di cada disco bo ta aporta grandemente na Aruba Lions Club caminda cada florin ta bai bek den projectonan pa comunidad. Un bunita recuerdo di Aruba Lions Club su 72 Aniversario pa abo tambe tin.

