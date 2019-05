Aruba Lions Club su Legend Night ta den full swing.

Manera ya anuncia anteriormente Aruba Lions Club tin un tremendo fiesta dia 29 di Mei na Renaissance Convention Center bao di e nomber di Legend Night. Pa esaki tin no menos cu 5 banda ta actuando e anochi aki cu ta Amado Rosina cu The High Notes, Claudius Philips cu su grupo Oreo, Papito y su doble Sabor, Musical Time y Robert y su solo Banda Show. Pa e fiesta aki ya caba hopi hende a core busca nan ticket y ainda tin pa esnan cu na ultimo momento ta dicidi cu nan no kier keda afor.

E prijs pa ticket ta costa solamente fl. 300,- cu ta entrada pa 2 persona y cu lo disfruta di e 5 bandanan, un sabroso dinner y natrualmente di un tremendo open bar. Tambe lo tin mas sorpresa pa tur cu lo asisti. E dress code ta di e tempo di 80, 90. Manera a yame: Cocktail Chic.

Pa carchi por contact cu tur miembro nan di Aruba Lions Club of comunica via e facebook page di e club. Tambe por yama na e siguiente telefonnan: 5666178, 7335757, 5930933 of 5922111 y delivery tambe ta posibel. Si sobra ticket lo bende na porta. Aruba Lions Club ta sigur cu tur cu acudi lo pasa hopi bon y ta gradici tur cu a yuda cu e anochi aki.

Comments

comments