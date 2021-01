Aruba Lions Club a instala un miembro nobo

Recientemente Aruba Lions Club tawata tin e honor y e gran satisfaccion di a yama bon bini na un miembro nobo den e organisacion di Lions. Ta trata aki di Sra. Magaly Dijkhoff Arends cu a ser huramenta pa Lion President Francis Leo. Esaki a sosode durante e Induction Yellow Jacket Night den un ambiente ameno den un grupo chikito conhuntamente cu otro Lions y acompaña pa su casa. Sra. Magaly Dijkhoff Arends ta

traha desde 2012 como Operations Manager na Universal Technologies Aruba.

Di e forma aki tambe Aruba Lions Club cu hopi satisfaccion ta presenta na comunidad di Aruba e Leon nobo cu a huramenta y kende ta yen di animo pa traha boluntariamente pa e comunidad di Aruba. Despues di e huramentacion Sra. Magaly Dijkhoff Arends como miembro nobo a ricibi, for di man di e president di Aruba Lions Club, su respectivo pin di Lion, su yellow jacket y su pakete corespondiente cu su instalacion. Esun cu a sponsor

e miembro nobo aki ta Lion Dietje Maduro.

Desde september I947 Aruba Lions Club ta envolvi den numeroso proyectonan na bienestar di nos comunidad. Door di e situacion di COVID nos Leonnan di Aruba ta enfocando actualmente mas den area di Servicionan Social manera Hunger Relief project y Diabetes awareness project. Tambe tin e proyecto cu servicio di Rolstoel y Cama Especial pa enfermonan na cas, Asistencia Publico y Hubenil y nan programa di Leo Club

(organisacion hubenil).

Aruba Lions Club ta hopi orguyoso bayendo den su di 74 aña di servicio humanitario cu sin duda ta algo pa elogia y por nota esey tambe na e miembronan di club, cu ta orguyoso di esnan cu a lanta e club aki y di tur loke a logra haci den tur e añan ey, y tambe

sumamente orguyoso di e comunidad Arubano.

Si acaso bo ta reconoce bo mes y ta sintibo atrai y kier mas informacion over di Aruba Lions y su proyectonan, bo persona por bishita e facebook page: Lions Club of Aruba of contactundiemiembronandiArubaLionsClubcuboconoceofportumacontactocu Sr.

Francis Leo via e mail na [email protected]

Comments

comments