Publico general y comunidad di nabegacion di Aruba y region completo di Caribe ta cordialmente invita pa bin forma parti di loke lo bira e di 13 edicion di Aruba International Regatta. E evento lo cuminsa na Surfside Beach, Oranjestad, riba 25 te cu 27 di Augustus. E programa tambe lo inclui Diasabra cu boto miniatura, un careda cu lo tuma lugar entre 8’or di mainta te cu 2’or di merdia na Governor’s Beach, Oranjestad. Tambe careda di Windsurfing entre 10’or di mainta pa 4’or di merdia, Fisherman’s Huts, Malmok, cual lo tuma lugar Diadomingo, 27 di Augustus.

Tur cu ta nabega, of amante di nabegacion y publico general ta cordialmente invita!

OPENING EVENT

Diahuebs, 24 di Augustus.

Aula, Universidad di Aruba.

Registracion: 5PM

Presentacion: 7PM

Networking Cocktail Hour, 8PM. Complimentary Snacks, Cash bar.

DIABIERNA, 25 DI AUGUSTUS

Registracion: 5-9PM

DJ, Musica, Live Mixing

Regatta Village na Surfside Beach

Cash Bar & dushi cuminda, Happy Hour 5-6PM

DIASABRA, 26 DI AUGUSTUS

9AM-5PM

Henter dia, All Class, Sailing Races

Regatta Village na Surfside Beach

Happy Hour 5-6PM

Live Reggea Music hunto cu THE ORIGINALZ

Cash Bar & dushi cuminda

DIADOMINGO, 27 DI AUGUSTUS

9AM-9PM

Henter dia, All Class, Sailing Races

Regatta Village na Surfside Beach

Ceremonia di premiacion pa Hoben: 4PM

Ceremonia di premiacion pa Adulto: 7PM

Happy Hour 5-6PM

Live Reggea Music hunto cu THE ORIGINALZ

Cash Bar y dushi cuminda.

Diasabra, Careda di boto miniatura, 8AM-2PM na Governor’s Beach, Oranjestad riba 26 Augustus.

Diadomingo, Careda di Windsurfing 10AM-4PM, Fishermen’s Huts Malmok, riba 26 di Augustus.

Pa mas informacion y pa tur otro updates bishita: aruba-regatta.org/#calendar_of_events