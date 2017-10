Aruba Hypnosis Center cu curso di Self Hypnosis

E luna aki un biaha mas Aruba Hypnosis Center lo duna e curso pa siña hipnotisa bo mes (Self Hypnosis) titula “Mastering the Art of Self Hypnosis”.

Ora cu menciona hipnosis hopi biaha tin diferente pensamento eroneo di kico hypnosis ta.

Durante di e curso cu lo tuma luga dia 24 y 26 di October di 6:30 pm pa 9:30 pm esunnan cu participa lo haya un splicacion amplio di kico hipnosis ta entre otro cu e ta un estado natural cu tur hende por siña y cu ta permiti bo pa haci cambionan positivo den bo bida.

MES BIEU CU HUMANIDAD.

Hipnosis probablemente ta mes bieu cu humanidad. Storianan bieu y pensamento straño di hipnotismo a wordo reemplasa pa aplicacionnan cientifico proba. Awendia hipnotismo ta wordo uza den diferente ramo incluyendo medicina, odontologia, husticia, deporte profesional y educacion.

Reaccion ariba e cursonan duna den pasado ta sumamente sumamente positivo. Boy Ecury cu a participa a expresa: “Mi ta pensa cu e curso aki lo por yuda mi yega mi metanan mas miho.”

Un otro persona cu tambe a participa ta Gino Kock cu a comenta: “Den dos dia mi a realisa cu “Self-Hypnosis” ta un tecnica hopi mas aplicabel, y mi ta sigur cu e lo bay duna resultadonan cu ya pa hopi aña mi tawata buscando.”

Durante e dos dianan di e curso participantenan ta siña kico ta hipnosis, con hipnosis ta sinti, kico ta e diferencia entre hipnosis y Self-Hypnosis, kico ta berdad di e storianan cu ta bay rond ariba hipnosis, con pa haci Self-Hypnosis, con Self-Hypnosis por yuda bo logra bo metanan, con bo por controla stress y diferente topico mas.

Reaccion ariba curso tabata asina positivo cu Aruba Hypnosis Center NV a dicidi di cuminsa presente tur aña. Chobby Croes cu tambe a participa a comenta: “Mi a haya e sesion masha bon mes. Profesional y sinembargo personal, logrando di haya tur hende envolvi, serio pero cu humor y segun mi efectivo …”

Pa participa na e curso ta recomendabel pa tin un bon dominio di e idioma Ingles ya cu tur material ta na Ingles. E curso ta wordo presenta ariba un diamars y Diahuebs den un forma dinamico cu ta permiti esunnan cu ta participa pa siña hopi facil. Alex Kock cu tambe a participa e comenta: “E forma di splica ta hopi profesional.”

E programa ta wordo presenta door di Eddy Oduber, director di Aruba Hypnosis Center N.V. For di un edad jong Eddy ta tin un fascinacion cu e mente humano cual a hib’e en busca di contesta ariba hopi di su pregunta nan. Su intriga den e topico aki a pone cu e la profundisa su mes den diferente materia te cu e la yega na hypnosis cu a bira un pasion pe. Awe Eddy tin diferente certificacion ariba e tereno aki incluyendo di hypnoterapista y instructor di hypnotherapia reconoci pa e organisacion mas grandi na mundo.

100% GARANTIA DI SATISFACCION OF PLACA BEK.

Aruba Hypnosis Center ta asina sigur cu esunnan cu participa lo ta 100% satisfecho cu e curso cu e ta ofrece un garantia di satisfaccion. Si na momento di e prome koffie break ariba e prome dia (Diamars) e participante no ta 100% satisfecho pa cualkier motibo, unico cos cu e mester haci ta debolbe tur e material di e curso y e ta ricibi su placa bek. Sin ningun pregunta!!!

Ta bon pa esunnan cu ta interesa pa participa pa tene cuenta cu lo acepta un maximo di participante solamente y ta conseha pa inscribi mas pronto posibeL