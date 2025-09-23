AHRA a tene su seminario bao di e tema: “Humanity & AI, Building Better Workplaces Together”. E evento a tuma luga na Embassy Suites by Hilton Aruba y a cuminsa cu un mensahe di bon bini y un mesahe inspircional for di Charlène Nectar, President di AHRA, ken a enfatisa cu e exito cu inteligencia artificial no ta pa un adaptacion mas lihe, sino un adaptacion cu un vision, atencion y cu humanidad den centro

E seminario a conta cu presentacion for di Luciënne Laclé (talento local cu experencia internacional), Dr. Jamiu Busari (orador internacional basa na Aruba), y Victoria Esquivel (orador for di Costa Rica).

Ademas un Panel di expertonan local, Shady Figaroa Aruba Tourism Authority), Ross Brezovar (Gianni’s Group), Jane Wever-Vermaas (VCC International), y Mary-Ann Falconi Rasmijn (Impact Hub Aruba & Entrepreneur) cu a enrikece e dialogo cu puntonan di bista profundo riba e forza laboral y e liderazgo na Aruba.

Como parti di su compromiso cu liderazgo cu humanidad na prome lugar, AHRA a anuncia cu un parti di e fondo collecta di e seminario lo bay juda Trampoline pa Trabao, un organisacion cu ta apoya personanan cu limitacion pa por hanja opportunidad pa trabao y experenica laboral. Durante e evento, Trampolin pa Traboa a invita un y tur cu e bishita e seminario pa bishita nan “One of a Kind Café” na MFA Paradera, Aruba.

AHRA kier a extende su gradicimento, un danki di curason na su Board di directornan, cu nan dedicacion y liderazgo cu a hasi e seminar aki possibel, y tambe na su sponsor principal, Payroll Pro HRM. Danki special tambe pa nos sponsornan valioso: Embassy Suites Aruba Resort, U-Spark People Management & Development Consultancy, 2Hands20Fingers, SETAR NV, Divi & Tamarijn Aruba All Inclusives, Aruba Tourism Authority, Taco Bell Aruba, Flexo Manpower Services Aruba, y tambe Swingmasterz.

Cu un participacion fuerte di nos miembronan, profesionalnan, sponsernan, y comunidad, e seminario a reforsa e mission di AHRA: pa construe luganan di trabao cu no solamente ta innovative, sino tambe profundamento humano.

Masha danki pa atende!