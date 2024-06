Aruba Human Resources Assiciation (AHRA) a organiza un evento special, durante cual a instala nan board nobo pa aña 2024-2026.



E miembronan nobo di e board cu a wordo instala ta:President: Charlène Nectar, Owner & Managing Director U-SparkPeople Management & Development Consultancy VBAVice President: Maria Esguerra, Director of Human Resources, Grape Holding N.V.Secretary: Shamira Clara, Human Resources, Marriott Vacation Club ArubaTreasurer: Sudi Guda, Human Resources Manager, La Cabana Beach Resort & CasinoDirector of membership: Angelique Croes, Director of Human Resources, Embassy Suites by Hilton Aruba ResortDirector of PR: Jean Carlos Maduro, Human Resources, FSMA RespaldoDirector of Education: Naika Dirksz, Human Resources Manager, MIKA N.V. Taco BellDirector of Labor: Lydia Maduro, Human Resources Manager, PriceSmartDirector of Fundraising: Shaline Emerenciana, Human Resources Manager, Manchebo Beach Resort & SpaMartina Grant,e Immediate Past Secretary di e board anterior, instala Charlène Nectar como e President di e Aruba Human Resources Association cu pa na su turno instala e resto di e Board Members.AHRA a duna bon bini na dos miembro nobo cual a wordo instala tambe riba e anochi aki. E ceremonia a wordo conduci pa e president Charlene Nectar cual a dirigi tur e aspecto nan protocolar di AHRA.

E dos miembro nobo nan ta:

Maybeline Kock Human Resource Manager, Tierra del Sol / Iberostar Hotels & Resorts

Vanessa Olive, Jr Human Resources Advisor at Advance Human Resource Services

E ceremonia a tuma lugar na Embassy Suits by Hilton Aruba Resort den un forma di Wine and Cheese event cu entretenimiento di musica di Chris Kross, cual e miembronan y no-miembro presente a disfruta hopi mes. Na final di e anochi, a hanja un oportunidad pa network y combersa cu HR nan presente di diferente compania y expertisio.

Pa mas Information di AHRA por sigi nos facebook page: www.facebook.com/humanresourcesaruba. Pa esnan interesa pa bira miembro di AHRA por manda un email na nos Director of membership na: [email protected]