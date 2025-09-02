Departamento di Salud Publico ta orguyoso di por informa cu dentro di poco su servicio di Certificado di Salud (ex carchi berde) lo ta accesibel pa su clientela den e aplicacion di Aruba Health App.
Cuminsando 15 di september tur persona cu ta traha den sector di horeca (cuminda y bebida) cu ta rekeri un Certificado di Salud pa por eherce nan trabou, lo por tin acceso na nan Certificado di Salud di forma facil, lihe y na tur momento atraves di nan Aruba Health App.
Es cu no tin un Smart Phone of no ta desea di ricibi nan Certificado di Salud den Aruba Health App, por sigui busca esaki na Seccion di Inspeccion di Alimento y Higiena di DVG den forma imprimi despues di 10 dia di trabou.
Departamento di Salud ta conseha tur persona cu ta haci uzo di un Certificado di Salud pa eherce nan trabou, pa cuminsa dowload Aruba Health App awe mes y pasa atraves di e proseso di registracion. Tuma tempo pa haci esaki optimalmente.
Pa awo e Certificado di Salud por unicamente wordo ricibi den Aruba Health App, peticion pa un Certificado di Salud ta sigui tuma luga personalmente na DVG su seccion di Inspeccion di Alimento y Higiena di dialuna pa diahuebs for di 7.45-11.45 y 1.15- 3.30 di atardi.
Aruba Health App ta un aplicacion cu ta cumpli cu tur exigencia di siguridad pa garantisa privacidad di su usuarionan.
Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]